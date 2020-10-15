На площади Революции Челябинска появятся деревья в вазонах
На площади Революции Челябинска появятся деревья в уличных вазонах. Высадить крупномеры в больших кадках планируется в районе бывшего Центрального гастронома.
Как оказалось, чтобы добавить зелени пешеходным зонам, совсем не обязательно закапывать растения в землю – для этого и придуманы специальные контейнеры. Такой способ озеленения нашел отклик в сердцах горожан – эксперимент властей Центрального района южноуральской столицы оказался удачным.
Хвойные в вазонах уже украшают Кировку, а также мини-сквер рядом с педагогическим университетом. Аналогичные локальные зоны с деревьями в кадках появятся и в других местах на территории Центрального района.
«Специалисты говорят, что растения будут довольно комфортно чувствовать себя в таких контейнерах – при нормальном, грамотном уходе. Все вазоны изнутри утеплены пенопластом. Соответственно, деревья должны пережить зимний период – их корневая система не пострадает», - рассказал районный глава Виктор Ереклинцев.
Говоря об озеленении пространства на проспекте Ленина, вблизи педагогического университета, он отметил, что такое решение стало настоящей находкой, ведь здесь было совсем мало растительности. А теперь горожане гуляют среди сочной зелени. Разве не замечательно?!
Отметим, любоваться растениями в гигантских «вазах» челябинцы смогут круглый год, ведь деревья – вечнозеленые.
«Ленина, 71, в перспективе – Ленина, 75… Также подобная зона появится на площади Революции в районе бывшего гастронома», - сообщил Виктор Ереклинцев, добавив, что некоторое время назад подрядчик выставил такие же малые архитектурные формы на набережной реки Миасс за краеведческим музеем.
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