На работу без пробок: «Ростелеком» презентует в Челябинске умную транспортную систему

«Ростелеком» презентует интеллектуальную транспортную систему (ИТС) на всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» в Челябинске (компания является генеральным партнером события).

Эксперты «Ростелекома» расскажут о том, как ИТС влияет на безопасность дорожного движения, помогает оптимизировать автомобильные потоки и контролировать сохранность дорожного покрытия.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что внедрение интеллектуальных транспортных систем позволяет централизовать управление дорожным движением для оперативного реагирования на нештатные ситуации.

«ИТС увеличивает пропускную способность загруженных участков дорог, управляет общественным и специализированным транспортом. Автоматизация процессов позволяет снизить аварийность в среднем на 20 процентов, сократить задержки транспорта на маршрутах на десять процентов и увеличить пропускную способность дорог на 15 процентов», - рассказал Михаил Сергеев.

В структуру интеллектуальной транспортной системы входят комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, модуль управления платным парковочным пространством, весогабаритный контроль, сервисы управления трафиком, а также датчики метеомониторинга и мониторинга состояния дорог.

Кроме того, в состав ИТС включены модули по управлению общественным транспортом и умными остановками. На Урале внедрены отдельные элементы проекта: на дорогах федерального и регионального значения в Пермском крае, ХМАО и Челябинской области работают комплексы весогабаритного контроля.

Интеллектуальный комплекс, состоящий из встроенных в дорожное покрытие датчиков и установленных видеокамер с инфракрасным прожектором, измеряет вес и габариты транспортного средства во время движения, определяет осевые нагрузки, количество колес на оси и тип транспортного средства. Автоматизированная система распознает государственные регистрационные номера, скорость, направление движения и расположение большегруза на дороге. Умный комплекс проверяет наличие специального разрешения на провоз груза и статистику проездов с нарушениями на конкретной автодороге.

На Южном Урале специалистами «Ростелекома» установлены три автоматических пункта весогабаритного контроля на следующих автодорогах: Аша − рабочий поселок Кропачево − Шарлаш, Черноречье – Чесма − Варна – Карталы – Бреды и Чебаркуль – Уйское – Сурменевский − Магнитогорск.

Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», всероссийский IT-форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет 29-30 сентября на площадке отеля Radisson Blu (улица Труда, 179).