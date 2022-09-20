20.09.2022
В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка
20.09.2022
На работу без пробок: «Ростелеком» презентует в Челябинске умную транспортную систему
20.09.2022
ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%
20.09.2022
Безработных Челябинска приглашают на ярмарку вакансий
20.09.2022
Роспись по живому: в Камерном театре Челябинска появятся живые картины Серебровского
20.09.2022
Недострой на Васенко в Челябинске продали почти за сорок миллионов рублей
На работу без пробок: «Ростелеком» презентует в Челябинске умную транспортную систему
15.09.2022
Безопасные города: «Ростелеком» презентует в Челябинске платформу интеллектуального видеонаблюдения
14.09.2022
«Ростелеком» покажет работу умных фонарей на ИТ-форуме в Челябинске
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
23.05.2022
Стопроцентно российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022