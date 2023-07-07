На «Расулевских чтениях» обсудили защиту духовных ценностей в эпоху внешнего давления

В Челябинской области седьмого июля стартовало одно из крупнейших религиозных и научных событий – IV Международная ХII Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». В этом году форум посвящен 190-летию со дня рождения ученого и просветителя Зайнуллы Расулева и 140-летию образования Троицкого медресе.

На встрече собрались духовные лидеры, ученые-религиоведы, историки, краеведы, активисты национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций из России и 21 страны ближнего и дальнего зарубежья.

Конференцию открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что ежегодно расширяется география «Расулевских чтений», усиливается их научная составляющая, и выразил надежду, что вновь будут выработаны полезные и эффективные рекомендации.

В этом году конференции посвящена теме «Традиционные конфессии на защите Отечества и духовных ценностей». «Сейчас, когда Россия подвергается беспрецедентному давлению со стороны недружественных государств, очень важно обеспечить сплоченность и единство общества, не допустить идейно-политического раскола, в том числе по национальному или религиозному признаку. Эта работа в Челябинской области носит системный характер», – подчеркнул Алексей Текслер.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны наши противники также стремились расколоть общество, в том числе по национальному и религиозному признакам. И хотя до ее начала советское правительство было настроено негативно ко всем конфессиям, подавляющее большинство православных священников и имамов выступили в защиту Родины. И сегодня все народы нашей многонациональной страны встали на защиту Отечества, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи.

«В нашей области особую активность в этом плане проявляют священнослужители и прихожане Регионального духовного управления мусульман и Челябинской митрополии Русской Православной Церкви. Их общины активно участвуют в сборе гуманитарной помощи бойцам, жителям освобожденных территорий, - отметил Алексей Текслер. - По инициативе самих прихожан пункты сбора необходимых вещей созданы практически при всех православных и мусульманских приходах». Губернатор поблагодарил южноуральцев за их гражданскую позицию, душевную щедрость и отзывчивость.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин отметил вклад «Расулевских чтений» в сближение народов и религий. «Спасибо, Алексей Леонидович, вы упомянули о межнациональном и межконфессиональном мире и согласии. Это стержень нашей жизни. И эти испытания не только сегодня. И наши родители видели это в Великую Отечественную войну… И эти испытания каждые столетия приходят», - отметил Талгат Таджуддин. «Расулевские чтения» позволят еще больше сблизить разные народы и религии и подчеркнуть, что, несмотря на разность в традициях, обычаях, культуре, народы России близкие и родные по своему духу, по общей истории и судьбе.

«Для нас эти встречи большой праздник. Мы встречаемся с радостью и желанием, чтобы упрочить единство и согласие, взаимопонимание и доверие. И если бы этого доверия не было, то наши батюшки и имамы на фронте и наши воины вместе не могли бы противостоять», - подчеркнул Верховный муфтий России.

О единстве народов и конфессий говорил в своем приветственном слове митрополит Челябинский и Миасский Алексий. «Каждая наша встреча – яркое свидетельство единства народов Южного Урала, свидетельство мощи и неодолимости нашего патриотизма. Все мы – представители разных национальностей и религиозных традиций – остро ощущаем ответственность за судьбу Отечества, – подчеркнул правящий архиерей. Форум дает возможность выразить консолидированную гражданскую позицию, возвысить голос в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, восхититься культурными богатствами народов Урала.

Как рассказал председатель Совета «Ассамблеи народов Челябинской области» Ханахмед Гюлов, «Расулевские чтения» играют также выдающуюся роль в развитии религиозного образования и просвещения. «Во многом благодаря Конференции был реализован проект по возрождению традиционной богословской мусульманской школы на опыте прославленного медресе «Расулия». Появление интеллектуальных мусульманских кадров нового формата со светской составляющей должно явиться залогом построения гармоничного общества», - отметил Ханахмед Гюлов.

Медресе «Расулия» было воссоздано пять лет назад и в этом году отмечает 140-летие. Это единственное подобное образовательное учреждение в УрФО. «Сейчас в медресе обучается 230 человек (из шести регионов страны), открыто специальное направление для девушек. Одна из студенток третьего курса медресе преподаёт основы ислама в 30 мечетях в Республике Башкортостан», - рассказал муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат-хаджи-хазрат Раев.

В этом году «Расулия» подготовила 21 выпускника, большинство из которых служат имамами в мечетях регионов Урала и Поволжья или работают преподавателями основ ислама и арабского языка (женщины). Областные власти оказывают учебному заведению необходимую поддержку.

Ринат-хаджи-хазрат Раев также отметил еще одну важную составляющую «Расулевских чтений». Это событие повышает туристическую привлекательность исторического города Троицка и помогает городу стать духовным источником и музеем под открытым небом.

«Троицк постепенно возвращает себе ту славу, которую имел в начале прошлого века, когда его именовали «уральской Меккой»: в уездном городке располагалось семь мечетей, а посетить суфийского шейха Зайнуллу Расулева стекались мусульмане со всего Урало-Поволжья и даже Северного Кавказа», - рассказал Ханахмед Гюлов. И сегодня в этот город приехали гости со всех уголков не только нашей страны, но и многих государств мусульманского мира.

Алексей Текслер также поздравил Верховного муфтия России Талгата Таджуддина с официальным 50-летием духовного служения и вручил ему областную награду «За благое дело». В свою очередь Верховный муфтий отметил Алексея Текслера благодарственным письмом Центрального духовного управления мусульман России.

Также в рамках торжественного открытия «Расулевских чтений» состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам медресе «Расулия». Это уже третий выпуск с момента торжественного открытия в 2018 году. Награды были вручены и победителям конкурса исполнителей произведений устного народного творчества и образцов духовного наследия мусульманских народов «Мунаджат».