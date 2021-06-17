На Семибратке «Таганая» началось оформление бренд-зоны

В национальном парке «Таганай» началось оформление бренд-зоны на Семибратке – это первое, что будут видеть приезжающие сюда туристы.

Как сообщает сегодня, 17-го июня, телеграм-канал «Таганай ньюс», полотно самой тропы полностью готово, оно отсыпано мелким щебнем, что позволит отправляться на экскурсию в обычной обуви.

«К концу года здесь должен открыться визит-центр, сейчас строительство здания вышло на финишную прямую. Сразу после начнётся оформление экспозиции, которая посвящена не только природе национального парка, но и истории освоения златоустовского Урала», - рассказали в «Таганае».

Экотуристический комплекс «Где Европа встречается с Азией» в урочище Семибратка в юго-западной части «Таганая» появился благодаря участию в нацпроекте «Экология».