17.06.2021
В Челябинской области за минувшие сутки утонули два человека
17.06.2021
В Челябинске сообщили об отключении светофоров на Комсомольском проспекте
17.06.2021
На Семибратке «Таганая» началось оформление бренд-зоны
16.06.2021
Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом
16.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 июня
16.06.2021
Афиша мероприятий на 17 июня
На Семибратке «Таганая» началось оформление бренд-зоны
Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021
Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов
15.06.2021
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021