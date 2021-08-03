На северо-западе Челябинска отключили светофоры

В Челябинске сегодня, третьего августа, отключили светофоры на трех перекрестках в северо-западной части города.

С девяти утра и до окончания работ, проводимых АО «СМЭУ», отключили светофор на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов.

С восьми утра и до часу дня – в связи с работами на электросетях – отключили светофоры на перекрестках проспекта Победы и улицы 40-летия Победы и проспекта Победы и улицы Жилой. Об этом сообщает городской комитет дорожного хозяйства.