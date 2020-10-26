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На танцпол – только в маске. Полиция проверила ночные клубы и ТРК

Общество
Сегодня, 14:07
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Автор: 
Инна Шемаева

Итогом ночного рейда по клубам и ТРК, который провели в Челябинске полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и представители администрации города  на предмет соблюдения масочного режима посетителями и персоналом заведения, стали административные протоколы. Об этом сегодня, 26 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ночь» было проверено шесть ночных клубов. Составлено три материала, сейчас ведется работа по устранению всех выявленных замечаний. Также в рамках проверки соблюдения режима повышенной готовности в ТРК составлено еще 26 протоколов. Кроме того, в судах уже находятся 27 дел по приостановке деятельности торговых объектов», - сказал Олег Извеков.

«Хочу сказать спасибо полиции и Роспотребнадзору за ту помощь, которую они нам оказывают по проверке торговых предприятий, ночных клубов. Мы вместе наводим порядок и следим за соблюдением профилактических мер во время режима повышенной готовности на территории Челябинска. Нам есть еще над чем работать и эта работа будет продолжена», - отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, что на прошлом аппаратном совещании глава города Наталья Котова распорядилась провести проверку в ночных клубах, чтобы отдыхающие горожане не забывали надевать маску даже на танцполе.

Помимо этого, в городе продолжаются рейды по торговым точкам и объектам  общепита. За систематическое несоблюдение масочного режима продавцами и покупателями предприятия закрывают.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.

Напомним, режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, действует до первого ноября 2020 года.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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