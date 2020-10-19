В Челябинске закрывают магазины из-за несоблюдения масочного режима

В Челябинске ужесточаются проверки соблюдения масочного режима. Два предприятия будут закрыты. Глава города Наталья Котова также потребовала особое внимание уделить ночным клубам и наряду с проверками ТРК проверяющим наведаться и туда.

Как сообщил сегодня, 19 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, за прошедшую неделю было проверено 538 магазинов и торговых точек. На 96% объектов нарушений масочного режима выявлено не было.

«За систематическое несоблюдение масочного режима продавцами и покупателями два магазина будут закрыты. Мы церемониться больше не собираемся и снова предупреждаем об этом предпринимателей», - сказал Олег Извеков.

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы сейчас особое внимание было к ночным клубам и местам проведения массовых мероприятий.

«Проверки соблюдения масочного режим в магазинах и ТРК нужно продолжить. Проверять нужно также ночные клубы. Организации, которые будут допускать несоблюдение масочного режима, будем закрывать», - добавила Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в начале прошлой недели Наталья Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.

Напомним, режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, действует до первого ноября 2020 года.