На трассе М-5 Челябинской области начинаются тотальные проверки

Госавтоинспекция Челябинской области проведет тотальные проверки водителей и пассажиров на федеральной трассе М-5 «Урал» Москва-Челябинск, предупреждают в ведомстве.

Это связано со значительным увеличением интенсивности транспортного потока на М-5 Москва-Челябинск по сравнению с прошлым годом, а также ростом числа ДТП. Чаще всего причиной аварии является неправильный выбор скорости, выезд на полосу встречного движения. При этом игнорирование использования ремней безопасности повышает риск получения травм в случае дорожно-транспортных происшествий и порой приводит к смертельному исходу.

В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, может повлечь наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.