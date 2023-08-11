11.08.2023
В выходные в Челябинске на площади Революции будет работать школа вождения на электросамокате
11.08.2023
За полгода южноуральцы взяли ипотечные кредиты на 65 миллиардов рублей
11.08.2023
Как сохранить сердце здоровым
11.08.2023
Верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца
11.08.2023
Челябинские ученые создали вещество, которое сделает смартфоны безопасными для глаз
10.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 августа (18+)
На трассе М-5 Челябинской области начинаются тотальные проверки
09.08.2023
Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области
06.08.2023
В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение из-за двух ДТП и дорожных работ
30.07.2023
ГИБДД принудительно сняла с регистрации авто-карету в Челябинске
22.07.2023
В ДТП с лесовозом под Кыштымом пострадали шесть человек - свердловские спортсмены
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023