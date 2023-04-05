На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона

На праздничное оформление фасада центрального здания на площади Революции к 9 Мая в Челябинске готовы потратить почти полмиллиона рублей.

Фасад жилого дома на проспекте Ленина, 54 в преддверии Великой Победы украшают каждый год, ведь именно перед его стенами проходит праздничный парад, именно у его стен в День Победы собираются тысячи челябинцев и гостей города.

Отметим, заявки от компаний, желающих получить контракт по праздничному оформлению фасада здания, принимаются в период с третьего по 11 апреля. Начальная (максимальная) цена аукциона составляет 474 тысячи 255 рублей. Заказчиком является управление наружной рекламы и информации администрации Челябинска.

Как отмечается в технической документации, в 2023 году, когда столица Южного Урала вместе со всей Россией будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, дом на площади Революции украсят пять праздничных панно: слева, справа, центральное верхнее, панно арочной формы и панно на балкон (это будут баннерные полотна).