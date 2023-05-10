На улице Рождественского в Челябинске заменили пучинистый грунт под мостом

В Челябинске на улице Рождественского закончили замену пучинистого грунта под железнодорожным мостом. На данном участке дороги уложен нижний слой асфальтобетона.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, ремонт важнейшего транспортного узла ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До 20 августа дорогу по улице Рождественского – участок от проспекта Ленина до Копейского шоссе - полностью отремонтируют. В порядок также приведут тротуары и сети ливневой канализации. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

Цена контракта на ремонт этого важного объекта, стартовавший в конце апреля, составляет 74 миллиона 19 тысяч 455 рублей. В ходе визуального осмотра дороги (до начала работ) были выявлены такие дефекты, как колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание покрытия, разрушение покрытия на проезжей части и тротуаре.

Напомним, в период проведения ремонта движение транспорта по улице Рождественского ограничено. Городские власти просят челябинцев внимательно выбирать маршруты движения и отнестись к временным трудностям с пониманием.

СПРАВКА

Улица, где в настоящее время ведется ремонт, названа в честь Константина Ивановича Рождественского (1911-1944) - челябинца, танкиста 63-й танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса.

Мужественный человек, отважный воин, он был санинструктором во втором батальоне 63-й гвардейской танковой Челябинской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригаде. Константин Иванович спас жизнь многим боевым товарищам. Погиб в июле 1944 года.