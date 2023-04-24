Улицу Рождественского в Челябинске начнут ремонтировать на этой неделе

В Челябинске на этой неделе планируется ремонт улицы Рождественского с ограничением движения транспорта.

С 28 апреля по девятое мая будет ограничено движение по полутора-двум полосам Рождественского в разных направлениях в соответствии с графиком ремонта участка проезжей части данной улицы под железнодорожным и автомобильным мостами.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, большие работы по ремонту Рождественского были начаты на прошлой неделе. Состоялось совещание представителей администрации города с участием подрядчика и ГИБДД по вопросам графика производства работ.

Андрей Ксензов подчеркнул: очень важно грамотно организовать работу улице Рождественского. Он отметил, что основной объем работ подрядчик будет выполнять в ночное время. Днем будут осуществляться второстепенные работы – с минимальным закрытием (одной полосы) проезжей части.

«Данную работу важно выполнить организованно, потому что предстоит замена основания дороги, которая не проводилась десятилетиями. Поэтому на проезжей части улицы Рождественского были постоянные провалы и ямочные ремонты», - отметил Андрей Ксензов.

Напомним, в срок до 20 августа 2023 года подрядчик должен отремонтировать участок Рождественского от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Цена контракта - 74 миллиона 19 тысяч 455 рублей.

Данная улица вошла в программу «Безопасные качественные дороги» текущего года. В ходе визуального осмотра на ожидающем ремонта участке Рождественского были выявлены следующие дефекты: колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание покрытия, разрушение покрытия на проезжей части и тротуаре.

Исполнитель контракта должен будет восстановить изношенные слои дорожной одежды, отремонтировать технический тротуар, ликвидировать пучинообразование, отремонтировать и восстановить тротуары, нанести дорожную разметку.