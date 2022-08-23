23.08.2022
В Челябинской области пройдет горный марафон «Забег за облака»
23.08.2022
Заведующая детского сада Челябинска присвоила новогодние премии
23.08.2022
На 23 августа почти четыре тысячи южноуральцев борются с ковидом
23.08.2022
Центральный район Челябинска обработают против клещей
23.08.2022
На улице Трашутина в Чурилово появятся «карманный» сквер и новый участок дороги
22.08.2022
Челябинские автобусы изменят схему движения после открытия Ленинградского моста
На улице Трашутина в Чурилово появятся «карманный» сквер и новый участок дороги
22.08.2022
Виктор Ереклинцев: благоустройство сквера у «Юности» близко к завершению
18.08.2022
Территорию у челябинского «Станкомаша» превращают в зеленый уголок
17.08.2022
Новый сквер в Советском районе будет полностью готов ко Дню рождения Челябинска
17.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022