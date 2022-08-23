На улице Трашутина в Чурилово появятся «карманный» сквер и новый участок дороги

В Тракторозаводском районе Челябинска завершаются работы по обустройству небольшого «карманного» сквера по улице Трашутина, а до конца 2023 года здесь появится новая дорога.

Благоустройство сквера напротив дома №26а по улице Трашутина районная администрация проводит по программе «Инициативное бюджетирование». Проект, разработанный жителями, включает в себя устройство тропиночной сети, установку скамеек и урн, а также обустройство посевного газона. В перспективе здесь появятся крупномерные саженцы деревьев.

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Параллельно комитет дорожного хозяйства объявил торги на выбор подрядчика по завершению строительства автомобильной дороги по улице Трашутина от улицы Зальцмана (Ферганской) до проспекта Давыдова (Чуриловского проезда).

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, контракт предусматривает замену существующего асфальтобетонного покрытия с заменой бортовых камней на участке от улицы 1-й Эльтонской до Зальцмана; строительство четырехполосного участка дороги от 1-й Эльтонской до проспекта Давыдова; обустройство широких тротуаров и велодорожек, светодиодного наружного освещения, остановок общественного транспорта, газонов с крупномерными деревьями и кустарниками, переустройство инженерных коммуникаций на всем протяжении улицы Трашутина.

«Данная улица является магистралью районного значения. Строительство этого участка автомобильной дороги по улице Трашутина позволит уменьшить транспортную нагрузку на перекрестке улиц 1-я Эльтонская и Зальцмана. Также она будет являться дублером улицы Зальцмана, примыкая к проспекту Давыдова, и тем самым сократит для автомобилистов время в пути при движении в направлении северо-западной части города», - рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.