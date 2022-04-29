На улицы Челябинска выйдет рекордное количество нарядов полиции

Сегодня, 29 апреля», по инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаила Скокова в регионе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Оно направлено на профилактику преступлений и административных правонарушений, в том числе совершаемых на улице и в иных общественных местах.

Как сообщили в региональном полицейском главке, задействованному личному составу полиции оказывать содействие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении безопасности граждан будут сотрудники других силовых структур. Совместно с полицейскими в рейды и патрулирование также выйдут представители добровольных народных дружин, казачества.

«Стражи порядка посетят адреса проживания состоящих на профилактических учетах южноуральцев, в том числе состоящих под административным надзором граждан, проверят владельцев оружия, места осуществления трудовой деятельности и проживания иностранных граждан», - добавили в главке.

Также в зоне внимания полицейских будет деятельность объектов торговли с целью недопущения фактов возможной продажи нелегальной алкогольной и табачной продукции. Полицейские проверят ломбарды, рынки, пункты приема металла и иные места возможного сбыта похищенного имущества.

Инспекторы ГИБДД организуют на дорогах проверки водителей транспортных средств, в том числе тех, кто осуществляет пассажирские и грузовые перевозки.

В работе полиции будет задействовано максимальное количество нарядов и оперативно-поисковых групп с целью предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых в общественных местах и на улице.

Напомним, еще в начале неделе полицейские сообщали, что в Челябинской области будет усилена охрана общественного порядка в местах массового скопления людей, в том числе рядом площадками, на которых будут проходить первомайские мероприятия, и рядом с образовательными учреждениями.

Усиление режима охраны общественного порядка вполне могут быть связаны не только с первомайскими праздниками, но и с событиями, которые произошли в детском саду в Ульяновской области, где мужчина расстрелял нянечку и двоих детей.

Не стоит забывать и том, что в последние дни Челябинск накрыла массовая волна ложных сообщений о минировании объектов с массовым пребыванием людей.

Бдительность не помешает.