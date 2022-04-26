В Челябинской области усиливают режим охраны мест массового скопления людей

В Челябинской области будет усилена охрана общественного порядка в местах массового скопления людей, в том числе рядом площадками, на которых будут проходить первомайские мероприятия, и рядом с образовательными учреждениями.

Решение об усилении охраны общественного порядка принято в региональном полицейском главке.

Связано ли усиление режима охраны общественного порядка с событиями, которые произошли в детском саду в Ульяновской области, где мужчина расстрелял нянечку и двоих детей, неизвестно. Однако, судя по полицейским сводкам, бдительность не помешает, особенно сейчас, когда страна участвует в военной операции на Украине.

Впрочем, как и во всей стране, в Челябинской области накануне празднования первого мая и других больших праздников, когда на улицы городов выходит большое количество людей, режим охраны общественного порядка всегда усиливается. Это стандартная мера.