07.11.2022
Индустриальный парк ММК сможет пользоваться налоговыми льготами еще пять лет
07.11.2022
Мэрия: Не все УК добросовестно убирают снег во дворах. Жители: А кто должен посыпать уличные тротуары?
07.11.2022
Конфиденциальность гарантируется: полиции требуется помощь очевидцев ДТП с автобусом в Сосновском районе
07.11.2022
На въезде в Челябинск не останется ни одного поста ДПС
07.11.2022
ММК представит свою продукцию на престижной выставке в Москве
07.11.2022
В Увельском районе туристка из Челябинска застряла в пещере
На въезде в Челябинск не останется ни одного поста ДПС
18.10.2022
Уроженцы Узбекистана приехали в Челябинск сбывать героин
18.10.2022
Шесть человек пострадали в аварии на трассе М-5
17.10.2022
В Челябинске скорая попала в ДТП
06.05.2022
Гости из ЮУГМУ учили будущих полицейских останавливать кровь и «заводить» сердце
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022