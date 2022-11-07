Посты ДПС в поселке Шершни и на Свердловском тракте снесут. Контракты на эти работы заключены.

Об этом сегодня, седьмого ноября, на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Решение о сносе постов ДПС принято из-за их аварийного состояния. На их месте новых объектов не появится.

«Рядом с постами дежурят наряды ДПС, но самих постов там не будет», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Ранее были ликвидированы посты на Троицком и Бродокалмакском трактах. Таким образом на въезде в Челябинск не останется ни одного поста ДПС.