На всех региональных дорогах Челябинской области обеспечен свободный проезд, но обещают снег

На всех региональных дорогах Челябинской области общего пользования полностью обеспечен свободный проезд для автомобильного транспорта.

Об этом сообщили агентству в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

По сообщениям городских служб ГИБДД городов и районов области движение на областных дорогах не затруднено. Ни одного дорожно-транспортного происшествия по вине дорожных служб не зафиксировано.

«По данным нашей диспетчерской службы сегодня ночью был только дождь кое-где (утром начался везде), в связи с чем работало незначительное количество техники», - уточнили в миндотрансе.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки в большинстве районов прошли осадки от небольших до умеренных (от одного до 11 миллиметров) преимущественно в виде дождя, в горах с мокрым снегом.

Синоптики обещают очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра до 25 метров в секунду. Местами вероятно сильное отложение мокрого снега и гололеда на провода. На дорогах прогнозируется сильная гололедица.

В случае ухудшения погодных условий на автодороги будет выведена вся необходимая техника, заверяют в министерстве. На всех дорогах обеспечено круглосуточное дежурство дорожных служб.