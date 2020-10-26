ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На всех региональных дорогах Челябинской области обеспечен свободный проезд, но обещают снег

Общество
Сегодня, 10:36
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

На всех региональных дорогах Челябинской области общего пользования полностью обеспечен свободный проезд для автомобильного транспорта.

Об этом сообщили агентству в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

По сообщениям городских служб ГИБДД городов и районов области движение на областных дорогах не затруднено. Ни одного дорожно-транспортного происшествия по вине дорожных служб не зафиксировано.

«По данным нашей диспетчерской службы сегодня ночью был только дождь кое-где (утром начался везде), в связи с чем работало незначительное количество техники», - уточнили в миндотрансе.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки в большинстве районов прошли осадки от небольших до умеренных (от одного до 11 миллиметров) преимущественно в виде дождя, в горах с мокрым снегом.

Синоптики обещают очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра до 25 метров в секунду. Местами вероятно сильное отложение мокрого снега и гололеда на провода. На дорогах прогнозируется сильная гололедица.

В случае ухудшения погодных условий на автодороги будет выведена вся необходимая техника, заверяют в министерстве. На всех дорогах обеспечено круглосуточное дежурство дорожных служб.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Дороги
Общество
19.10.20 14:54
Котова распорядилась узнать причину установок дорожных ограждений на Татищева
Происшествия
16.10.20 11:23
Грязью и плохими дорогами Челябинска займется Генеральная прокуратура
Общество
14.10.20 11:35
Мнение жителей не услышали
Вопрос об открытии двустороннего движения на улицах Советской и Пушкина в Челябинске остался открытым
Общество
13.10.20 14:55
Безопасность и качество челябинских дорог оценил главный федеральный инспектор региона
Вчера, 11:42
Число пациентов в ковидных госпиталях Челябинской области превысило четыре тысячи
24.10.20 15:25
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, Златоуста и Кусы
24.10.20 15:18
На дороги Челябинска вышли дорожные рабочие и снегоуборочная техника
24.10.20 14:54
За сутки в Челябинской области подтверждено 136 случаев ковида
23.10.20 23:54
Челябинская область пока не планирует вводить карантин для приезжающих в регион
23.10.20 22:47
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
23.10.20 18:31
Ирина Гехт – о жалобах пациентов с ковидом из Троицка: Это безобразие уже полнейшее
23.10.20 17:57
В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями
23.10.20 17:22
Южноуральцы смогут проверить уровень кислорода в крови у участкового врача и в аптеках
23.10.20 16:02
В Челябинской области за сутки умерло шесть пациентов с ковидом
Среда обитания
Сегодня, 11:22
Диалог налаживается?
В Челябинске состоялся четвертый митинг в защиту городского бора
Общество
Сегодня, 10:33
В Челябинской области мединспекторы проверят школы и детсады
Новости
Сегодня, 11:33
Спорт
Сегодня в Челябинске состоится прощание с Сергеем Пугачем
Сегодня, 11:17
Происшествия
Заведено уголовное дело на челябинца, который вывез свою жену в лес и порезал ее
Сегодня, 10:37
Происшествия
В Красноармейском районе школьница устроила поножовщину
Вчера, 15:34
Происшествия
В Челябинске муж в лесу изрезал ножом супругу и бросил умирать
Вчера, 11:50
Происшествия
В Челябинске убийц младенца отправили в СИЗО
Материалы рубрики
24.10.20 15:25
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, Златоуста и Кусы
24.10.20 15:18
Общество
На дороги Челябинска вышли дорожные рабочие и снегоуборочная техника
23.10.20 17:57
Общество
В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями
23.10.20 16:02
Общество
В Челябинской области за сутки умерло шесть пациентов с ковидом
23.10.20 14:58
Общество
Бабушка тайно оплачивала интернет внуку, который посещал сайты 18+
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика