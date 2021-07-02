02.07.2021
На Южном Урале разыграли гранты среди семейных ферм
02.07.2021
Общественники нашли еще одно предприятие, которое сливает сточные воды в реку Миасс
02.07.2021
КСП начало проверку минэкономразвития и Центра «Мой бизнес», где уволился гендиректор
02.07.2021
В Челябинске ГИБДД объявляет набор на службу в полк ДПС
02.07.2021
В Магнитогорске для детей с инвалидностью откроются новые возможности
02.07.2021
Копейская велогонщица захватила лидерство на чемпионате России по маунтинбайку
На Южном Урале разыграли гранты среди семейных ферм
14.04.2021
На Южном Урале завершается подготовка к посевной кампании
09.04.2021
Аграрии Челябинской области получили новые вводные от губернатора перед началом сезона
07.04.2021
В Челябинской области сдержат цены на хлеб за счет выплаты новых субсидий
25.03.2021
Бизнесмен из Сатки разбился на квадроцикле
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021