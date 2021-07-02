На Южном Урале разыграли гранты среди семейных ферм

Пять семейных фермерских хозяйств Челябинской области получат гранты в виде стимулирующих субсидий на развитие производства в размере от шести до десяти миллионов рублей. Они прошли отбор и выиграли конкурс на средства господдержки, которые вложат в приобретение техники и племенного скота.

В конкурсе на гранты на развитие семейных ферм приняли участие 11 фермерских хозяйств, только шесть из них прошли отбор. С учетом объема финансирования и условий распределения средств в соответствии с представленными бизнес-планами (планами расходов), победителями отбора стали пять фермеров из четырех районов (Аргаяшского, Троицкого, Октябрьского и Увельского). Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Три грантополучателя представили проекты в отрасли растениеводства. Это Ольга Сумина из посёлка Увельский, Александр Каменецкий из Троицкого района и Владимир Крель из Октябрьского района. Они планируют обновить парк сельскохозяйственной техники и приобрести новое оборудование. Два грантополучателя - Махмадюнус Ахмадов из Аргаяшского района и Диана Штембик из Октябрьского района получили гранты на развитие животноводства: первый запланировал развивать молочное направление, а вторая – мясное, они собираются приобрести технику для заготовки кормов и крупный рогатый скот.

В рамках поддержки семейных ферм в этом году можно было претендовать на гранты в объёме до 12 миллионов рублей, но победители конкурса представили заявки на суммы от шести до десяти миллионов рублей. Каждый рассчитывал свои силы, ведь в дополнение к господдержке им нужно вложить 10% собственных средств и показать ежегодный прирост сельхозпродукции не менее 10% в течение пяти лет.

«Это серьезная задача, поэтому и поддержку получают не начинающие предприниматели, а те, кто, как правило, уже зарекомендовал себя на рынке. Им дается шанс укрепить и расширить своё производство на самых выгодных условиях, а область получит взамен ответственных эффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые преодолеют любые риски», – отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Также с первого июля начался отбор получателей грантов «Агростартап», учрежденных в рамках реализации национального проекта развития малого и среднего предпринимательства. В отборе смогут принять участие фермеры и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории сельскохозяйственной агломерации Челябинской области в текущем финансовом году.