На «Золотой горе» в Челябинске пройдет митинг в память о жертвах политических репрессий

Во вторник, 12 сентября, на территории мемориального комплекса «Золотая гора» в Челябинске пройдет митинг-реквием в память о погибших в годы политических репрессий. Как уточнили в городской администрации, мероприятие начнется в 13 часов, и для всех желающих принять в нём участие будет организовано движение специальных автобусов.

С 11: до 13 часов от кольца на Шершневской плотине со стороны бывшего поста ГИБДД будет организовано несколько автобусных спецрейсов до мемориала «Золотая гора». По окончании мероприятия с 14 часов 30 минут до 16 часов транспорт будет курсировать в обратном направлении, чтобы доставить участников встречи в город.

В памятном мероприятии на «Золотой горе» примут участие члены городской общественной организации защиты прав реабилитированных, родственники репрессированных, а также представители религиозных конфессий и администрации Челябинска. Южноуральцев приглашают почтить память погибших и возложить цветы и венки к мемориалу на «Золотой горе». В программе траурного митинга запланирован концерт профессиональных исполнителей, а также работа «свободного микрофона», подойти к которому и высказаться сможет каждый.

Традиционный митинг-реквием, посвященный памяти жертв политических репрессий, проходит в Челябинске ежегодно в начале сентября. Впервые мероприятие состоялось девятого сентября 1989 года, когда на «Золотой горе» захоронили останки жертв массовых репрессий 1930-1940-х годов, обнаруженные в шахтах на прилегающей территории.