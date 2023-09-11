11.09.2023
На «Золотой горе» в Челябинске пройдет митинг в память о жертвах политических репрессий
11.09.2023
В Челябинске закроют движение по проезду к улице Енисейской
11.09.2023
Участникам XXVI Челябинского марафона повезло с погодой
11.09.2023
Проблема подтопления улицы Валдайской в Челябинске практически решена
11.09.2023
В Челябинской области адвокат сначала напугал свою клиентку, а потом «спас» и стал фигурантом уголовного дела
11.09.2023
В Челябинске юные хулиганы похитили флаг Российской Федерации
На «Золотой горе» в Челябинске пройдет митинг в память о жертвах политических репрессий
Для горожан запустят дополнительные автобусы
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023