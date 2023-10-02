Набережная у чуриловского пруда приобрела завершенный облик

Челябинские власти сегодня, второго октября, сообщили о завершении работ по благоустройству набережной пруда в микрорайоне «Яблоневый» поселка Чурилово.

В администрации города отметили, что в 2023 году вокруг природного водоема, органично вписавшегося в преображенное окружающее пространство, установили лавочки и урны, ограждение по всему периметру пруда.

Напомним, в 2022-м водоем, являющийся истинной жемчужиной сквера возле школы №116, очистили от мусора, также в прошлом году было окончено обустройство спуска к воде.

«Перед нами стояла задача – обыграть водоем так, чтобы он стал изюминкой этого сквера, а вокруг пруда - создать хорошую территорию для прогулок, отдыха, занятий спортом. Мы сделали большую подпорную стенку вокруг водоема, в этом году установили ограждение. Было смонтировано освещение, видеонаблюдение, создана тропиночная сеть, дополнительно установлены скамейки по всему периметру. Здесь можно и делать пробежки, и просто любоваться на водную гладь, наблюдать за утками, которые здесь отлично прижились», - отметил, подводя итоги благоустройство Тракторозаводского района этого года, его глава Юрий Кузнецов.

По его мнению, вся территория сквера очень гармонично вписалась в пространство микрорайона. Ею активно пользуются мамы с детьми, взрослое поколение, ученики находящейся в непосредственной близости от общественного пространства 116-й школы.

Отметим, Чурилово – довольно молодой микрорайон, а вот общественных пространств здесь не было, и жители выступили с инициативой благоустроить эту территорию.

В центре сквера высадили ель, которую – как главный символ нового года – местные жители наряжают к 31 декабря (благоустройство чуриловского сквера ведется не первый год).

Теперь на берегу пруда есть и удобные скамейки с урнами, и качели, и зелень между дорожками (кустарники, газон). Местные стекаются к пруду в большом количестве, чтобы отдохнуть у воды и обязательно – покормить уток, что уже становится доброй традицией Чурилово: от голода пернатые обитатели водоема точно не умрут.