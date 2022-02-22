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Фото: Магнитогорский металл

Начальник Главгосэкспертизы России побывал в родном Магнитогорске и на родном ММК

В Магнитогорске (Челябинская область) с рабочим визитом побывал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

На ПАО «ММК» гость осмотрел комплекс новой коксовой батареи, посетил листопрокатный цех №11, где расположен комплекс стана «2000» холодной прокатки, и обсудил с руководством комбината возможности экспертного сопровождения строительства на предпроектной и проектной стадиях.

Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов родился в Магнитогорске и всегда подчёркивает, что внимательно следит за жизнью города и градообразующего предприятия. Вот и нынешний визит Игорь Евгеньевич начал с экскурсии по городу и комбинату.

«Очень многое изменилось в городе, на ММК, на Урале в целом, – заметил Игорь Манылов. – Но хочу отметить, что все эти годы, где бы ни работал – на государственной службе, в юридической сфере, экономике, строительстве – не расстаюсь с Магниткой».

Он отметил, что в прошлом году правительство РФ поставило задачу, чтобы все государственные органы экспертизы перешли на единую цифровую платформу, и в качестве базового было выбрано решение Главгосэкспертизы.

«В прошлом году мы завершили первый этап – подключение региональных экспертиз к работе на единой цифровой платформе. Сейчас идёт адаптация участников. Челябинская область справилась с этим быстрее других регионов, мы видели, что команда челябинской экспертизы была настроена на развитие, активное сотрудничество. Не обошлось, конечно, и без конструктивной критики: коллеги из регионов делятся замечаниями, требованиями, просьбами. Мы благодарны, что они относятся к платформе не как потребители, а как заказчики. Наши заявители, которые строят объекты в разных регионах, единожды создав личный кабинет на платформе, попадают в систему и могут пользоваться сервисами, услугами. Кроме того, есть возможность обмена специалистами, потому что бывают дефицитные направления, и не каждый регион может себе позволить держать на постоянной основе такого эксперта. Благодаря платформе можно привлечь экспертов из других городов», - сказал Игорь Манылов.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», во время визита в Магнитогорск он осмотрел крупнейшие инвестиционные проекты ММК – строительство коксовой батареи № 12 и доменной печи №11, после чего обсудил с руководством предприятия возможности сотрудничества в плане экспертного сопровождения этих объектов.

«У меня к ММК особое отношение, – подчеркнул начальник Главгосэкспертизы России. – Первая запись в моей трудовой книжке: «Оператор-вальцовщик листопрокатного цеха». Поэтому есть желание, чтобы мой родной комбинат одним из первых освоил наши новые проекты. Мы предлагаем своё участие на всех этапах: если возникнет необходимость поменять или уточнить техническое решение, сможем сделать это оперативно, проследить, чтобы оно соответствовало всем требованиям безопасности».

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев подробно расспросил начальника Главгосэкспертизы России о впечатлениях от посещения промплощадки и посоветовал побывать в строящемся парке «Притяжение» – мультифункциональном парковом пространстве с комплексом зданий общей площадью около ста тысяч квадратных метров.

«Первые объекты «Притяжения» запустим в этом году к Дню металлурга, – отметил Павел Владимирович. – Реализация всего проекта рассчитана до 2025 года, если пандемия не спутает наши планы, как это получилось с торжествами по случаю 90-летия комбината. Из-за коронавируса пришлось сдвинуть и сроки строительства объектов на промплощадке».

Обсудив перспективы сотрудничества с руководством ММК, Игорь Манылов продолжил экскурсию по городу, побывал в библиотеке, посмотрел парки и скверы и признался, что облик индустриальной Магнитки меняется к лучшему.

ММК
Игорь Манылов
Павел Шиляев
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19.02.2022 15:28

Полицейские Миасса накрыли подпольное казино

19.02.2022 15:27

В Ростовской области в километре от границы взорвался снаряд

19.02.2022 14:10

Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом

19.02.2022 13:58

В Ростовской области объявили режим ЧС из-за наплыва беженцев

19.02.2022 13:50

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы

19.02.2022 12:27

Глава ДНР объявил о всеобщей мобилизации

18.02.2022 22:24

Челябинская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

18.02.2022 18:08

В выходные в Челябинской области перепады температур и местами снег 

18.02.2022 17:52

Анонсы событий и мероприятий на выходные

18.02.2022 17:23

Жителей Челябинска приглашают к обсуждению первого варианта карты веломаршрутов

18.02.2022 16:59

Рецидивист из Кыштыма, ограбивший беспомощную женщину-инвалида, отправился в колонию

18.02.2022 16:56

НМУ сохранятся все выходные в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте

18.02.2022 16:54

Предприниматели из Октябрьского района, обманувшие минсельхоз на 14 миллионов, остались на свободе

18.02.2022 16:51

Камерный театр вновь приглашает «сыграть в жизнь»

18.02.2022 16:45

В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 241 класс и восемь школ

18.02.2022 16:20

Задержан челябинец, который может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов и взрывчатки

18.02.2022 16:17

Текслер – главе КСП: Вы знаете мое непримиримое отношение к коррупционным проявлениям

18.02.2022 16:10

Увеличение платы за капремонт привело к росту инфляции в Челябинской области

18.02.2022 15:32

Челябинская область внесет предложения по изменению федерального закона об ответственном обращении с животными

18.02.2022 15:30

В Свердловской области пока не планируют возвращаться к QR-кодам, школьники вышли с дистанта

18.02.2022 14:46

Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области

18.02.2022 14:39

Челябинским предпринимателям рассказали об особенностях работы с личным брендом

18.02.2022 14:38

Школьники Озерска выходят с дистанта

18.02.2022 14:18

Школы Магнитогорска возвращаются к обычному формату обучения

18.02.2022 14:01

В Челябинске выступит легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица»