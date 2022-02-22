Начальник Главгосэкспертизы России побывал в родном Магнитогорске и на родном ММК

В Магнитогорске (Челябинская область) с рабочим визитом побывал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

На ПАО «ММК» гость осмотрел комплекс новой коксовой батареи, посетил листопрокатный цех №11, где расположен комплекс стана «2000» холодной прокатки, и обсудил с руководством комбината возможности экспертного сопровождения строительства на предпроектной и проектной стадиях.

Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов родился в Магнитогорске и всегда подчёркивает, что внимательно следит за жизнью города и градообразующего предприятия. Вот и нынешний визит Игорь Евгеньевич начал с экскурсии по городу и комбинату.

«Очень многое изменилось в городе, на ММК, на Урале в целом, – заметил Игорь Манылов. – Но хочу отметить, что все эти годы, где бы ни работал – на государственной службе, в юридической сфере, экономике, строительстве – не расстаюсь с Магниткой».

Он отметил, что в прошлом году правительство РФ поставило задачу, чтобы все государственные органы экспертизы перешли на единую цифровую платформу, и в качестве базового было выбрано решение Главгосэкспертизы.

«В прошлом году мы завершили первый этап – подключение региональных экспертиз к работе на единой цифровой платформе. Сейчас идёт адаптация участников. Челябинская область справилась с этим быстрее других регионов, мы видели, что команда челябинской экспертизы была настроена на развитие, активное сотрудничество. Не обошлось, конечно, и без конструктивной критики: коллеги из регионов делятся замечаниями, требованиями, просьбами. Мы благодарны, что они относятся к платформе не как потребители, а как заказчики. Наши заявители, которые строят объекты в разных регионах, единожды создав личный кабинет на платформе, попадают в систему и могут пользоваться сервисами, услугами. Кроме того, есть возможность обмена специалистами, потому что бывают дефицитные направления, и не каждый регион может себе позволить держать на постоянной основе такого эксперта. Благодаря платформе можно привлечь экспертов из других городов», - сказал Игорь Манылов.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», во время визита в Магнитогорск он осмотрел крупнейшие инвестиционные проекты ММК – строительство коксовой батареи № 12 и доменной печи №11, после чего обсудил с руководством предприятия возможности сотрудничества в плане экспертного сопровождения этих объектов.

«У меня к ММК особое отношение, – подчеркнул начальник Главгосэкспертизы России. – Первая запись в моей трудовой книжке: «Оператор-вальцовщик листопрокатного цеха». Поэтому есть желание, чтобы мой родной комбинат одним из первых освоил наши новые проекты. Мы предлагаем своё участие на всех этапах: если возникнет необходимость поменять или уточнить техническое решение, сможем сделать это оперативно, проследить, чтобы оно соответствовало всем требованиям безопасности».

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев подробно расспросил начальника Главгосэкспертизы России о впечатлениях от посещения промплощадки и посоветовал побывать в строящемся парке «Притяжение» – мультифункциональном парковом пространстве с комплексом зданий общей площадью около ста тысяч квадратных метров.

«Первые объекты «Притяжения» запустим в этом году к Дню металлурга, – отметил Павел Владимирович. – Реализация всего проекта рассчитана до 2025 года, если пандемия не спутает наши планы, как это получилось с торжествами по случаю 90-летия комбината. Из-за коронавируса пришлось сдвинуть и сроки строительства объектов на промплощадке».

Обсудив перспективы сотрудничества с руководством ММК, Игорь Манылов продолжил экскурсию по городу, побывал в библиотеке, посмотрел парки и скверы и признался, что облик индустриальной Магнитки меняется к лучшему.