Начальник УГИБДД по Челябинской области уходит в отставку

Начальник управления ГИБДД по Челябинской области Андрей Харцызов написал рапорт об уходе в отпуск с последующим выходом на пенсию.

Эту информацию подтвердили в региональном полицейском главке.

«Андрей Харцызов написал рапорт. Его подписал руководитель ГУ МВД региона Михаил Скоков.Исполнять обязанности начальника временно будет заместитель Антон Соколов», - уточнили в главке.

Напомним, чуть больше месяца назад начальник ГИБДД города Челябинска Алексей Горшков официально ушел в отставку. Перед этим он писал заявление на отпуск.

Отпуску предшествовал скандал, когда по подозрению в получении взяток были задержаны три сотрудника ДПС. В результате начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.