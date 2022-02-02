Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, три подчиненных которого задержаны по подозрению в получении взятки.

«Я не допущу предательства в наших рядах. Руководители, допустившие нарушения закона со стороны своих подчиненных, всегда будут привлекаться к строгой дисциплинарной ответственности», – сказал генерал Скоков.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении трех сотрудников ГИБДД Челябинска, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки), возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в апреле 2021-го года подозреваемые получили взятку в сумме 20 тысяч рублей от местного жителя за непривлечение его к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявлении обвинения.