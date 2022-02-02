02.02.2022
На Южном Урале объем выдачи ипотечных кредитов за год вырос почти на треть
02.02.2022
КСП проверит бюджетную отчетность министерств Челябинской области за 2021-й год
01.02.2022
В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный
01.02.2022
В Челябинской области открылись новые поликлиники для пациентов с симптомами ковида
01.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2 февраля
01.02.2022
ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
28.01.2022
В южноуральской полиции ввели новые стандарты работы
27.01.2022
Сообщения о минировании поступают в Челябинск из-за границы
27.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
25.01.2022
Полицейские Челябинска почтили память погибших при исполнении служебного долга коллег
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022