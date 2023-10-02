Начальнику ГУ юстиции Челябинской области продлили срок пребывания на госслужбе

Начальнику Главного управления юстиции Челябинской области Валерию Быкову продлили еще на год предельный срок пребывания на государственной службе.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«… продлить срок государственной гражданской службы Быкову Валерию Петровичу по 30 сентября 2024 года», - говорится документе.

Напомним, предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет. Госслужащему, достигшему этого возраста пребывания на гражданской службе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлён до достижения им возраста 70 лет (федеральный закон от марта 2021 года).

Валерию Быкову 30 сентября 2023 года исполнилось 68 лет.

ДЛЯ СПРАВКИ

Быков Валерий Петрович родился 30 сентября 1955 года в г. Полевском Свердловской области.

В 1980 году закончил Свердловский юридический институт.

В 1981 году избран судьей Ленинского районного народного суда г. Златоуста Челябинской области, в 1987 году – утверждён председателем Новозлатоустовского районного народного суда. С 1990 года работал заместителем председателя суда г. Златоуста. С 1997 по 2002 год был председателем Златоустовского городского суда.

С 2002 по 2004 год работал заместителем Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ в УрФО.

Валерий Быков 29 июня 2004 года был назначен председателем Государственного комитета по обеспечению деятельности мировых судей Челябинской области. С первого июля 2013 года - министром юстиции Челябинской области, с первого января 2015 года – начальником Главного управления юстиции Челябинской области.

Институт мировой юстиции Челябинской области начал формироваться в 2000-м году.

Министерство юстиции было создано в июне 2013 года и начало работу с первого июля. А в 2014 году оно вернулось в статус государственного комитета по работе с мировыми судьями с небольшим дополнительным объемом полномочий, которые переданы от государственного правового управления в министерство.

На сегодня в состав министерства входит аппарат мировых судей, служба по мобилизационной работе, отдел закупок для государственных нужд, отдел по организации работы по оказанию бесплатной юридической помощи и обеспечения деятельности комиссии по вопросам помилования на территории региона, а также ряд других управлений и отделов.

У начальника Главного управления юстиции Челябинской области – один первый заместитель (53-летний Вячеслав Зайцев) и два зама (55-летняя Светлана Лиман и 44-летний Ярослав Тляшев).