Начался поиск будущих полицейских

Стартовал набор в образовательные учреждения МВД. Юношам и девушкам гарантируется трудоустройство после завершения обучения.

В 2023 году для поступления на очную форму обучения выделены места в Уфимский, Сибирский, Уральский юридические институты МВД а также в Омскую академию МВД России. Будущим студентам придется пройти медицинское обследование, конкурсные вступительные испытания, тестирование по физической подготовке.

Образование в вузах МВД России является бесплатным. Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении. Им предоставляются следующие социальные гарантии: жилье, питание, выплата стипендии, обмундирование, отсрочка от службы в армии и самое важное – обязательное трудоустройство по месту жительства. Весь период обучения включается в стаж работы.

При поступлении в ВУЗ МВД студенты могут получить многочисленные профессии: полицейский, судебный эксперт, криминалист.

Поступить в ВУЗ МВД – только половина успеха. В течение первого года обучения отсеивается около 50% студентов. Нужно проявлять стойкость, выносливость и приложить максимум усилий, чтобы показывать отличные результаты в учебе. Только тогда вы докажете, что достойны проходить службу в органах МВД.

По окончании учебы выпускникам, успешно завершившим курс обучения, выдаются государственный диплом, нагрудный знак установленного образца, присваивается специальное звание «лейтенант полиции», «лейтенант юстиции» или «лейтенант внутренней службы» (в зависимости от профиля образовательного учреждения).

Всю необходимую информацию об экзаменах можно найти на официальных сайтах образовательных организаций МВД России.