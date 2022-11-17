17.11.2022
Пострадавшей при ДТП остановке в Челябинске вернули крышу
17.11.2022
Начался поиск будущих полицейских
17.11.2022
Челябинцы жалуются мэру на водителей 128-й маршрутки и на ситуацию с транспортом в целом
17.11.2022
«Единая Россия» доставила спортинвентарь в пункты временного размещения жителей Херсонской области
17.11.2022
СК возбудил уголовное дело после прогулки босого ребенка в Южноуральске
17.11.2022
В Челябинске еще почти сто остановок будут «сообщать» о времени прибытия транспорта
Начался поиск будущих полицейских
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022