Нацпроект «Производительность труда» изменился с помощью Челябинской области

Предложения Челябинской области учтены при утверждении изменений в национальный проект «Производительность труда».

Сохранить минимальный объем выручки предприятий для участия в нацпроекте на уровне 400 миллионов рублей и исключить критерий отбора в нацпроект по ограничению доли участия иностранного капитала губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил на проходившем под его председательством заседании комиссии рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Минэкономразвития России внесло соответствующие изменения, учитывающие мнение регионов, на рассмотрение проектного комитета нацпроекта во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. В итоге первое предложение Челябинской области принято без корректировки, а допустимая доля иностранного участия в капитале компании, решившей присоединиться к нацпроекту, увеличена вдвое - с 25-ти до 50-ти процентов.

Как подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, регион всегда активно участвует в федеральной повестке, в обсуждении и принятии важнейших социально-экономических решений.

«На том же заседании Алексей Леонидович Текслер поделился опытом предоставления регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых. На Южном Урале эта инициатива губернатора, вошедшая в перечень поручений президента, уже успешно реализуется. Что касается нацпроекта «Производительность труда», Челябинская область входит в десятку лучших индустриальных регионов страны по показателям, которые он оценивает. Мы успешно выполняем поручение президента, данное в его рамках, - добиваться ежегодного пятипроцентного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях-участниках. А это на данный момент уже 62 производителя области. Поэтому так важно, что к нашему мнению прислушиваются», - отметил Егор Ковальчук.

Еще одно важное изменение - участниками нацпроекта теперь смогут стать предприятия торговли. Одна из ключевых проблем отрасли – торговая надбавка, которая может достигать 20-50-ти процентов. Все это следствие неправильной логистики, неумения работать с запасами, оборотными средствами. А инструменты бережливого производства универсальны и применимы в любой сфере. Благодаря поддержке экспертов Федерального и региональных центров компетенций представители ритейла получат возможность использовать их в своей работе и, соответственно, начнут улучшать производственные процессы.

«Торговые сети часто требуют, чтобы производители изготавливали продукцию впрок и хранили ее на складах. Наша задача - сделать взаимодействие между ритейлерами и производителями более эффективным. В частности, сделать информирование о необходимости дополнительного производства продукции максимально оперативным. Это выгодно и продавцу, и поставщику. Если производитель не тратит деньги на изготовление и содержание излишних запасов – себестоимость продукции снижается. Таким образом, поставщик экономит свои средства, и товар поступает в розницу по более доступной цене», - сообщил генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

В Челябинской области за системные меры по повышению производительности труда отвечает региональное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Непосредственной реализацией мероприятий нацпроекта на предприятиях занимается региональный Фонд развития промышленности, при котором создан и функционирует областной РЦК. Сейчас 85 процентов участников нацпроекта в регионе – это обрабатывающие производства, 15 процентов - сельхозпроизводители. Однако оптимизировать свои производства постепенно начинают также строители, транспортники, а теперь и торговля.

«Методы бережливого производства неизменно доказывают свою эффективность везде, где их применяют, будь то цеха промышленных гигантов или частные кухни. Ведь порядок на рабочем месте, выстроенная логистика и снижение издержек и там, и там дают одинаково положительный результат. ФРП Челябинской области уже не впервые становится новатором в распространении философии непрерывных улучшений. На этот раз мы хотим показать, как работает бережливое производство, школьникам. Так, 24 апреля мы организуем для старшеклассников одной из школ города игровой практикум «Фабрика процессов». Не говоря уже о том, что это просто интересно, это наверняка пригодится им в плане профориентации. Эксперты нашего РЦК и сами постоянно учатся, наращивая компетенции. Вот теперь будем осваивать особенности работы с торговыми предприятиями, ведь с их появлением в нацпроекте мы получаем возможность охватить всю цепочку от производителя до потребителя», - отметил директор регионального ФРП Сергей Казаков.

Заявки на участие в нацпроекте «Производительность труда», заполнив соответствующую форму на ИТ-платформе Производительность.РФ, уже подали 24 торговые компании из 16-ти регионов РФ, в том числе две – из Челябинской области.