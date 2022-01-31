31.01.2022
В Челябинске в тестовом режиме стартовала подача заявлений на зачисление в первый класс в электронной форме
31.01.2022
В Челябинске два недостроя продадут с торгов
31.01.2022
ВТБ: объемы цифровой ипотеки на Южном Урале выросли в полтора раза
31.01.2022
В Челябинске коммерческие организации продолжают перекидывать снег со своих парковок во дворы
31.01.2022
Советский район Челябинска утром понедельника остался без света
31.01.2022
Жители Челябинской области начали получать социальные выплаты от Пенсионного фонда
Надежда Рыльская рассказала о предстоящем сносе многоквартирных домов в Челябинске
31.01.2022
Ирина Гехт: Пока о дистанте речь не идет
28.01.2022
ОНФ Челябинской области просит УФАС проверить цены на ПЦР-тестирование
28.01.2022
В январе челябинцы 190 раз пожаловались на агрессивных собак
28.01.2022
Депутат просит проверить систему мониторинга качества воздуха в Челябинске
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022