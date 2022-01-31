Надежда Рыльская рассказала о предстоящем сносе многоквартирных домов в Челябинске

В Челябинске заключен муниципальный контракт на подготовку проектно-сметной документации на снос шести многоквартирных домов.

Об этом сегодня, 31-го января, на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Все эти дома, расположенные в разных районах Челябинска, списаны, контракт заключен 21-го января», - доложила Рыльская.

По ее словам, к настоящему времени городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям подготовил все необходимые документы по данным зданиям.

«Еще два многоквартирных дома – на Потемкина, 43 и Доватора, 46 – также проходят процедуру подготовки к списанию, сносу и заключению соответствующих контрактов», - отметила Надежда Рыльская.

Что касается дома на улице Молодежной, 5: все необходимые мероприятия по сносу данного объекта завершены.

«По нежилому зданию на улице Энергетиков КУИЗО также принято решение о списании и сносе», - добавила Рыльская, подчеркнув, что работа в данном направлении ведется в Челябинске в установленном порядке.