Наказать подрядчика за уродливые остановки

Эксперты Народного фронта в Челябинской области изучили контракт на выполнение работ по установке новых остановок в столице Южного Урала и теперь настаивают на наказании для безответственного подрядчика ООО «ЛАНИТ-Урал», который не выполнил работы в срок. К тому же качество работ вызывает нарекания горожан.

Согласно контракту, стоимость которого составила 35,5 миллиона рублей, подрядчик обязан был установить 50 остановочных павильонов в Челябинске до первого декабря. Работа эта до сих пор не завершена. Впрочем, это и не удивительно, контракт, который обязует подрядчика сдать огромный объем работ, был заключен в начале ноября.

«Что качественного можно успеть сделать за месяц? И для чего нужно было подписываться под нереальные сроки? Мы настаиваем на жестком контроле качества и сроков при приемке всех работ. Вплоть до наложения штрафных санкций, предусмотренных контрактом, и расторжения контракта», - заявил сопредседатель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Дмитрий Денисов.

Отметим, что челябинцы жалуются на качество павильонов уже установленных в Челябинске. Так, на трамвайной остановке «поселок Першино» в Металлургическом районе новый комплекс стоит почти впритык к рельсам — их отделает шаг. Но этого мало: комплекс установлен «спиной» к рельсам. Также горожане возмущались, почему напротив педуниверситета, дорожники, не убрав старую остановку, установили новую. Нарекания горожан вызвала не только остановка на Алом поле. На улице Гагарина возле «Дома одежды установили новую остановку, да так, что ни инвалиды-колясочники, ни люди с детскими колясками уже здесь не пройдут. Расстояние до жилого дома составляет всего 70 сантиметров. После этого был уволен замглавы по дорожному хозяйству Владимир Алейников. Эту должность сейчас занимает полковник Максим Куляшов.

Директор МБУ «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта» Юрий Кожевников получил дисциплинарное взыскание за невключение в муниципальный контракт такого пункта, как обеспечение доступности остановочных комплексов. Он также уволен.

«Бизнес, который уродует облик Челябинска, должен быть внесен в черный список. На данный момент со стороны ООО «ЛАНИТ-Урал», фактически, не готова ни одна остановка. То, что мы увидели, – протекающие крыши, железный каркас без лавочек и защиты от ветра. Это фикция, попытка выполнить работу для галочки. Также имеются факты несоответствия заявленных и используемых материалов», - отметил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Общественники обратились в челябинскую мэрию, рекомендовав заказчику воспользоваться банковской гарантией, защититься от возможных финансовых рисков для городского бюджета и наказать нерадивого подрядчика.