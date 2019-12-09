В Челябинске новую остановку поставили задом наперед

На трамвайной остановке «поселок Першино» в Металлургическом районе новый комплекс стоит почти впритык к рельсам — их отделает шаг. Но этого мало: комплекс установлен «спиной» к рельсам.

Сообщение о новой остановке появилось в социальных сетях и вызвало возмущение у горожан.

«Люди толкутся между вагоном и остановкой. Рискуя свалиться на рельсы», - написал один из местных жителей.

Ранее челябинцы возмущались, почему напротив педуниверситета, дорожники, не убрав старую остановку, установили новую. Нарекания горожан вызвала не только остановка на Алом поле. На улице Гагарина возле «Дома одежды установили новую остановку, да так, что ни инвалиды-колясочники, ни люди с детскими колясками уже здесь не пройдут. Расстояние до жилого дома составляет всего 70 сантиметров. После этого был уволен замглавы по дорожному хозяйству Владимир Алейников. С сегодняшнего дня эту должность занимает полковник Максим Куляшов.

Директор МБУ «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта» Юрий Кожевников получил дисциплинарное взыскание за невключение в муниципальный контракт такого пункта, как обеспечение доступности остановочных комплексов. Он также покинул команду Натальи Котовой.

Фото: группа «Нетипичный Челябинск»