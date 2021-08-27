Народные рецепты и высокую кухню представят южноуральцы на «Вкусах России»

Десять малых и средних агропредприятий Челябинской области примут участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Конкурс организован минсельхозом Российской Федерации, чтобы помочь предпринимателям в продвижении новых продуктов и гастрономического агротуризма. Народное голосование за любимые продукты состоится на сайте конкурса с 20-го октября по седьмое ноября.

Во втором по счету национальном конкурсе «Вкусы России» примут участие и новички, и конкурсанты прошлого года. За победу в конкурсе вновь будут бороться «Подсолнечное масло «Брединское» (ООО «Перспектива»), «Аргаяшский гусь» (мясо гуся в собственном соку от сельхозкооператива «ГусАр»), «Султановский сыр» (выдержанные полутвердые сыры), «Краснопольский сыр» (выдержанные сыры по швейцарским технологиям от индивидуального предпринимателя Елены Семенцовой).

ООО «Революция вкуса» - победитель прошлого года - представит два бренда: уже известный - «Сыры из Сыростана» (ремесленные сыры премиального качества по оригинальным и классическим рецептам) и дебютный - «Миасский ресторан в банке» (гастрономические консервы с ресторанными блюдами). Квашеная капуста по старинным рецептам предстанет под брендом «Петровские соленья».

Новые участники конкурса представляют популярные продуктовые направления мясной переработки и готовых пищевых продуктов, а также традиционный уральский мёд. Это бренд «Уральский окорок» (сыровяленый окорок от индивидуального предпринимателя Евгения Чепурина); бренды «Уха по-уральски», «Солянка по-уральски», «Пюре картофельное с овощами по-уральски» - продукты из сухих смесей, не требующие варки, от ООО «Новые продукты», руководитель Марина Берестова; «Таяндинский мёд» от личного подсобного хозяйства «Вкус мёда» Павла Вшивцева; «Дубровские колбасы» от ООО «Племенной конный завод «Дубровский» (вареная колбаса «Экстра»).