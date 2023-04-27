Народный фронт бьет тревогу по поводу прискорбного состояния «Скорбящих матерей»

Представители Народного фронта бьют тревогу по поводу прискорбного состояния мемориала «Скорбящие матери» в Челябинске.

Общественники сообщили, что к ним обратились горожане, переживающие по поводу удручающего внешнего вида знакового объекта.

«Мы выехали на место и убедились, что состояние памятного комплекса действительно плачевное: облицовка осыпается от малейшего прикосновения, незакрепленные бордюрные ограждения вот-вот упадут вниз, трещины в бетонном покрытии, отсутствие тротуарной плитки, полуразвалившиеся ступени. И это – за две недели до Дня Великой Победы!» - возмущаются общественники.

Как отмечают в челябинском региональном отделении Народного фронта, мемориальный комплекс «Скорбящие матери» включает в себя скульптурный монумент и плиты с фамилиями умерших воинов Красной армии. Две женские фигуры высотой шесть метров бережно держат воинскую каску.

«На этом комплексе проводятся мероприятия, связанные с памятными датами. А вот внешний вид «Скорбящих матерей» уже давно вызывает негодование южноуральцев. Обращаемся к администрации Челябинска с целью обратить внимание на комплекс и оперативно привести его в порядок», - подчеркивают в Народном фронте.