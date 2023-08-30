30.08.2023
Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября
30.08.2023
На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку
29.08.2023
Как вернуть ребенка в рабочий ритм после летних каникул
29.08.2023
В результате обстрела поселка в Брянской области несколько человек погибли, в том числе ребенок
29.08.2023
Полицейские Ашинского района спасли попавшую в беду собаку и нашли ей дом
29.08.2023
В Челябинске увековечат память героя Советского Союза Семена Хохрякова и полковника полиции Михаила Кузенкова
Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября
29.08.2023
Челябинский Ангел поблагодарил южноуральцев за физраствор, очень нужный на передовой
16.08.2023
Челябинец Юрий Гагарин с передовой поблагодарил земляков за помощь бойцам
15.08.2023
Реклама на колесах: челябинцы пожаловались Народному фронту на машину с красным мухомором
12.08.2023
Волонтеры Челябинской области отправляют 1,6 тысячи единиц физраствора на передовую
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023