Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября

Народный фронт Челябинской области совместно с военнослужащими 6-го танкового полка объявили сбор гуманитарной помощи для воспитанников детского дома, а также для малышей из Дома малютки в ЛНР.

Бойцы полка много раз помогали детям из Луганского детского дома. Сейчас они решили закупить для своих подопечных новые вещи к школе и садику, а также все необходимое для малышей в Дом малютки.

«Сбор будет продолжаться в течение сентября. Деткам сейчас нужны новые вещи в школу и садик. Это рюкзаки, канцелярия, форма, обувь, кофты, брюки. Малышам нужны новые распашонки, пеленки, бутылочки для кормления, пустышки, игрушки и многое другое», - рассказали в челябинском региональном отделении Народного фронта.

Все необходимые вещи жители региона могут приносить в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 20.

«Если у Вас остались вопросы, а также хотите уточнить, какие вещи необходимы детям, обращаетесь по телефону 264-64-14. Давайте сделаем доброе дело вместе!» - говорят общественники.