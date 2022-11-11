Народный фронт привез теплые вещи для мобилизованных южноуральцев в соседний регион

Народный фронт оперативно привез теплые вещи мобилизованным южноуральцам, проходящим боевое слаживание в Оренбургской области, в военной части Тоцкое-2.

В соседнем регионе готовятся к отправке в зону СВО ребята из Аргаяша, Дербишево и Кузнецкого Челябинской области. Как рассказали в региональном отделении ОНФ, на днях они связались с родными и рассказали, что им нужны дополнительные комплекты теплой одежды.

«Холодает, медлить некуда, парням нужны бушлаты, шапки и носки. Жители поселений своих не бросили – быстро собрали одежду, но остался вопрос – как оперативно достапвить омощь за тысячу километров? Мы помогли. Вечером задачу приняли, утром машина была отправлена. Спасибо коллегам из Народного фронта Оренбурга – координировали процесс вместе. Груз доставлен, наши парни получили бушлаты, ватники, шапки и другие зимние вещи», - рассказали сегодня утром, 11 ноября, представители Народного фронта.

В ОНФ напоминают, что каждый южноуралец может поддержать земляков-военнослужащих в рамках регионального сбора проекта «Все для Победы». Для этого Народный фронт создал уникальный QR-код, который можно просто отсканировать с картинки.