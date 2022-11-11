11.11.2022
Пожилую жительницу Коркинского района «развели» по схеме «Сообщение от знакомой»
11.11.2022
Налоговые сборы в Челябинской области упали на треть
11.11.2022
Выплаты мобилизованным освободят от налога
11.11.2022
Народный фронт привез теплые вещи для мобилизованных южноуральцев в соседний регион
11.11.2022
Пять школьных стадионов Челябинска обновили благодаря инициативному бюджетированию
11.11.2022
В особняк переехала одна из старейших библиотек Челябинской области
Народный фронт привез теплые вещи для мобилизованных южноуральцев в соседний регион
Ребята из трех поселений Челябинской области проходят боевое слаживание в Оренбургской области
09.11.2022
В военно-полевом храме под Чебаркулем, где проходят боевое слаживание мобилизованные, прошло верстание в казаки
01.11.2022
Алексей Текслер: Помогали и будем помогать нашим военнослужащим
26.10.2022
Магнитогорск проводил добровольцев на боевое слаживание
26.10.2022
В Челябинской области 21 мобилизованный сыграл свадьбу в период боевого слаживания
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022