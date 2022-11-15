Челябинский депутат и общественник доставил мобилизованным уральцам перевязочные пакеты

Депутат Челябинской гордумы от партии «Справедливая Россия - За правду» Владимир Корнев и его команда привезли в палаточный лагерь под Чебаркулем десять тысяч перевязочных пакетов для мобилизованных уральцев, проходящих боевое слаживание на полигоне.

Начальник медсанчасти палаточного городка поблагодарил Владимира Корнева, являющегося также координатором Уральского федерально-окружного отделения Гражданского комитета России и федерального направления «Равные возможности» Союза добровольцев России, за ценный груз, который будет очень нужен бойцам из Челябинской и Свердловской областей в зоне проведения СВО.

Как рассказал депутат агентству «Урал-пресс-информ», его инициативу поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, помощь оказал 308-й военный следственный отдел.

Кроме того, Владимир Корнев вместе со своей командой передали 500 индивидуальных наборов перевязочных материалов для военной поликлиники Челябинского высшего авиационного училища.

Как сообщается в группе «Росволонтер» в ВКонтакте, за помощью к добровольцам обратились медики, рассказавшие о дефиците бинтов, необходимых для обучения курсантов оказанию первой медицинской помощи.

Как отметил Владимир Корнев, южноуральцы всегда готовы прийти на помощь, тем более когда в ней нуждаются защитники Родины.

После вручения подарков для активистов провели экскурсию по музею училища, рассказали об учебе будущих летчиков.