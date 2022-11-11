11.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября
11.11.2022
ЖКХ Чебаркуля заплатит за нападение бродячих собак на ребенка
11.11.2022
ЧЦЗ получил концессию на строительство универсального спортивного манежа «Арена Челябинск»
11.11.2022
В Челябинской области выросло число пользователей цифровых банковских сервисов
11.11.2022
«Уралэнергосбыт» продлит срок приема показаний по электроэнергии в ноябре
11.11.2022
Минобороны показало, как проходят боевое слаживание уральцы
Минобороны показало, как проходят боевое слаживание уральцы
На чебаркульском полигоне мобилизованных тренируют участники СВО
11.11.2022
Народный фронт привез теплые вещи для мобилизованных южноуральцев в соседний регион
02.11.2022
Глава Еткуля с коллегами встретились с мобилизованными в полевом лагере
02.11.2022
Ветераны вневедомственной охраны Росгвардии передали теплые вещи для мобилизованных Южного Урала
24.10.2022
Военные следователи открыли горячую линию для участников СВО и их близких
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022