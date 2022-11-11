Минобороны показало, как проходят боевое слаживание уральцы

Министерство обороны РФ опубликовало в своих официальных группах в Интернете видео тренировок мобилизованных уральцев, которые проходят боевое слаживание на чебаркульском полигоне под руководством опытных инструкторов.

Как отмечает минобороны, ребят тренируют участники специальной военной операции. Военнослужащие в боевой экипировке оттачивают навыки перемещения в городских условиях, проходят слаживание в составе боевых «двоек» и «троек», а также выполняют нормативы по стрельбе из различных положений в светлое и в темное время суток.

Инструкторы обучают мобилизованных парней тактике штурма зданий, учат, как пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, правильно маскироваться, классифицировать цели по важности, корректировать огонь.

«Особое внимание уделяется совершенствованию навыков самопомощи при ранении, транспортировке раненых в безопасный район в условиях артиллерийских и минометных обстрелов, а также обезвреживанию взрывных устройств», - рассказали в минобороны РФ.

Видео, опубликованное в сообществе министерства в ВКонтакте вечером десятого ноября, к настоящему моменту собрало 32 тысячи просмотров, около тысячи 300 человек, посмотревших тренировку, поставили «лайки».

Около двух с половиной тысячи оценок «Нравится», «Огонь» на настоящий момент поставили подписчики канала министерства обороны России в Телеграм.