Насильник из Челябинской области осужден за содействие терроризму

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным жителя Челябинской области виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность».

УФСБ России по Челябинской области установили, что осужденный по статьям «Истязание несовершеннолетних» и «Изнасилование несовершеннолетней», находясь в местах лишения свободы в 2021 году склонял лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона по статьям «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и «Насильственные действия сексуального характера», к выезду после освобождения в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в состав международной террористической организации «Исламское государство», признанной террористической и запрещенной в России решением Верховного суда Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело расследовано следственным органов УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок два года. Отбывать наказание первые пять лет осужденный будет в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима.