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Наступившая рабочая неделя будет укороченной, следующая сокращенная – в мае

Наступившая рабочая неделе будет короче на один день по сравнению с обычной. Следующие укороченные рабочие недели ждут россиян в мае, июне, ноябре и декабре.

«Международный женский день, Восьмое марта, сократил рабочую неделю до четырех дней, - сообщает Роструд. - Работаем с 9 по 12 марта».

В апреле в текущем году не будет ни одной укороченной рабочей недели.

В мае первые две недели будут сокращенными - четырехдневными. Первомай праздновать можно будет три дня – с первого по третье мая (с субботы по понедельник), День Победы также три дня – в восьмого по 10 мая (с субботы по понедельник).

В июне у россиян будет одна укороченная рабочая неделя. День России, 12 июня, приходится на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. За ними последуют лишь четыре рабочих дня – с 15 по 18 июня.

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя – с первого по третье ноября (с понедельника по среду). За ней наступят четырехдневные выходные - с четвертого по седьмое ноября.

Последняя рабочая неделя 2021 года также будет четырехдневной и завершится в четверг, 30 декабря.