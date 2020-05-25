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Наталья Горлова: В Челябинске соблюдается строжайший противоэпидемический режим

Общество
Сегодня, 10:29
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске сохраняется строжайший эпидемиологический режим, связанный с распространением коронавируса. Сейчас остается под медицинским наблюдением 1992 человека. Половина из них – это те, кто контактировал с зараженными.

Об этом сегодня, 25 мая, сообщила на аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова. Всего с начала введения в городе режима повышенной готовности медиками было взято 1912 мазков для выявления у людей наличия коронавируса. У 669 человек диагноз был положительный. 177 заболевших уже выздоровели и выписаны.

«Продолжается активная работа по выявлению контактных лиц. Именно это является основным для предупреждения распространения коронавируса и оказать максимальную помощь тем, кто заразился. Соблюдается строжайший противоэпидемический режим. У нас достаточно коечного фонда и аппаратов ИВЛ», - сказала Наталья Горлова.

Напомним, в Челябинской области с 24 мая, начался первый этап снятия ограничений, введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Coid-19. Южноуральцам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, но при этом необходимо социальную дистанцию и санитарно-эпидемиологические нормы. Возобновили работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами.

Пока же в Челябинской области продолжает действовать общий режим готовности продолжает действовать в Челябинской области. Сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах. Все южноуральцы обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и социальное дистанцирование.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
коронавирус
Челябинск
Наталья Горлова
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