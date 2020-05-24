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В Челябинской области стартовал первый этап снятия ограничений

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 20:31
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области сегодня 24 мая, начался первый этап снятия ограничений, введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Coid-19.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе был введен 18 марта.

«Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными», – отметил Алексей Текслер.

С сегодняшнего дня южноуральцам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, но при этом необходимо социальную дистанцию и санитарно-эпидемиологические нормы.

И уже в 17 часов в Челябинске были открыты все парки города. «Парки открыты исключительно как прогулочная зона», - предупредили в городской администрации и уточнили, что гулять в них разрешено, но пока аттракционы не будут работать. Не возобновляется работа торговых точек, пунктов питания и так далее.

С сегодняшнего дня в города и районах области могут возобновить работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Площадь торгового зала должна быть до 400 квадратных метров и у магазина должен быть отдельный вход.

Алексей Текслер призвал южноуральцев строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила. В противном случае все предпринятые усилия будут перечеркнуты и придется вернуть ограничения. «Нам всем нужно быть максимально ответственными, Тогда будем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что в Челябинской области продолжает действовать общий режим готовности продолжает действовать в Челябинской области. Сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах. Все южноуральцы обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и социальное дистанцирование.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед ковид-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе полпредства президента в УрФО, по состоянию на 24 мая 2020 года Челябинская область соответствует всем трем критериям для первого этапа снятия ограничительных мероприятий.

Коэффициент распространения инфекции должен быть менее единицы. Свободно - не менее 50% от потребности в инфекционных койках. Охват тестированием - не менее 70 на 100 тысяч населения в день.

Три условия выполнили еще два субъекта в УрФО - Тюменская и Свердловская области.

Всего на территории УрФО подтверждено 11 тысяч 264 случаев заболевания (за сутки – 315). Наибольшее число зарегистрировано в Свердловской области – 3 тысячи 704 случая.

На втором месте Челябинская область - 2 тысячи 246 инфицированных. В ЯНАО – 2 тысячи 54 случая, в ХМАО – 1 тысяча 670 случаев, в Тюменской области – 1 тысяча 411, в Курганской области – 179.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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