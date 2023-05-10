Наталья Котова: «Челябинск достойно отметил 9 Мая, спасибо всем причастным к организации праздника»

Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила всех причастных к организации празднования Дня Победы.

Мэр отметила, что столица Южного Урала достойно отметила 9 Мая. Площадки празднования 78-й годовщины Великой Победы посетили более ста тысяч челябинцев.

«Выражаю отдельную признательность за охрану общественного порядка сотрудникам силовых ведомств, частным охранным предприятиям, добровольным народным дружинам и казакам. Благодаря вам все мероприятия в Челябинске прошли без происшествий», - сказала Наталья Котова.

Также градоначальница выразила благодарность транспортникам Челябинска, которые доставили горожан по домам после праздничного салюта на набережной реки Миасс.

«И, конечно же, спасибо дорожным подрядчикам и коммунальным службам, которые оперативно наводят в городе порядок после праздничных мероприятий», - отметила Наталья Котова.