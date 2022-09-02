Наталья Котова наградила стипендиями «золотую сотню» Челябинска

В Челябинске сто школьников, добившихся высоких результатов в учебе, спорте и культуре, сегодня, второго сентября, принимали поздравления от главы города Натальи Котовой.

Традиционная торжественная церемония награждения «золотой сотни» именными стипендиями состоялась в зале центра «Театр+кино».

«Вы, челябинцы, поднимаетесь на пьедесталы почета, в том числе и на международные, своими успехами прославляете родной город далеко за его пределами. Конечно, это ваши личные награды. Но этот нелегкий путь к ним немыслим без ваших наставников, педагогов и тренеров, которые вкладывают в вас свои силы и знания, радуются вашим победам и поддерживают в трудные минуты. Поэтому сегодня отдельные слова благодарности звучат в адрес тех, кто находится рядом с вами, кто всегда готов помочь», - отметила Наталья Котова.

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Стипендию в размере десяти тысяч рублей получили лучшие из лучших - победители интеллектуальных и спортивных состязаний, творческих конкурсов самого различного уровня. Выдвижение соискателей стипендией осуществлялось образовательными организациями, комитетом по делам образования Челябинска, управлением по физической культуре и спорту и управлением культуры.

«Каждый из вас сегодня получил именную стипендию, пусть она станет стимулом для вашего дальнейшего роста. От всей души поздравляю вас с этой наградой, желаю дальнейших побед, и очень надеюсь, что вы, когда вырастите, продолжите жить и работать в родном Челябинске», - сказала Наталья Котова.