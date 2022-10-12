12.10.2022
Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев
12.10.2022
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в сентябре
12.10.2022
В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу
12.10.2022
ЮУрГУ инициировал акцию поддержки мобилизованных
12.10.2022
«Урок здоровья» для школьников
12.10.2022
Сергей Миронов поддержал инициативу направлять журналистов в информационные подразделения ВС РФ
Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев
В Челябинске минимизируют расходы на новогоднюю иллюминацию и направят деньги на поддержку челябинских участников СВО
12.10.2022
ЮУрГУ инициировал акцию поддержки мобилизованных
12.10.2022
Герой СВО из Карабаша
11.10.2022
Текслер - руководителям: Мы с вами теперь труженики тыла, где жизнь организуется иначе
11.10.2022
Российские войска продолжили наносить удары по военным и инфраструктурным объектам Украины
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022