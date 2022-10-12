Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев

Администрация Челябинска направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных мужчин. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе мэрии.

Решение выделить денежные средства на приобретение оборудования и снаряжения, которые помогут челябинцам при выполнении поставленных задач в зоне СВО, приняла мэр города Наталья Котова.

Напомним, ранее в Челябинске разгорелся скандал, связанный с грандиозными планами властей относительно подготовки мегаполиса к празднованию Нового года. В СМИ озвучивалась цифра в 400 миллионов рублей, которую мэрия планировала потратить на украшение Челябинска.

Как оказалось, горожанам такая роскошь в период проведения СВО и частичной мобилизации не нужна – челябинцы требовали у администрации пересмотра решения. По мнению жителей, в такое трудное время нужно не шарики-фонарики за много миллионов рублей закупать, а финансово поддержать отправившихся в зону специальной военной операции земляков.

Позицию горожан озвучил Народный фронт, представители которого на прошлой неделе обратились к Наталье Котовой с предложением «минимизировать расходы на новогоднюю иллюминацию и направить деньги на поддержку челябинских бойцов, участвующих в СВО».

Руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий пояснил, что 154 миллиона рублей будут потрачены «на приобретение квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и другой амуниции, которая на передовой на вес золота и объективно спасает жизни».

По его словам, вышеназванная техника никогда не бывает лишней у мужчин, выполняющих боевые задачи. Также общественник заверил, что первую партию закупленного оборудования мобилизованным землякам передадут уже в ближайшее время.