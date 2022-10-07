Челябинцам не нужны шарики-фонарики за много миллионов, для горожан важнее помощь мобилизованным землякам

Челябинцам не нужны шарики-фонарики за много миллионов рублей, горожанам важнее помощь мобилизованным землякам, которых направляют в зону проведения специальной военной операции и где они будут рисковать жизнью.

Скоро наступят холода, и гораздо благороднее – одеть-обуть мужчин, чем осветить и украсить город, где царит мирная обстановка, где не стреляют и не взрывают.

Представители Общероссийского Народного фронта, озвучив позицию челябинцев, обратились к главе города Наталье Котовой с предложением «минимизировать расходы на новогоднюю иллюминацию и направить деньги на поддержку челябинских бойцов, участвующих в СВО».

«Областной центр в этом году с размахом подошел к подготовке к Новому году: только на одну новую новогоднюю иллюминацию планируют потратить 400 миллионов рублей. Южноуральцы такую роскошь в сложное время не оценили. В отделение Народного фронта поступает множество обращений с просьбами повлиять на ситуацию, чтобы немалые средства ушли не на шарики и фонарики, а на поддержку военнослужащих. За эти деньги можно приобрести много дорогостоящей амуниции, которая на передовой спасает жизни. К слову, возможность перераспределения бюджета в данном случае есть, она была предусмотрена законом еще в марте этого года», - подчеркнули в Народном фронте.

Активисты ОНФ в Челябинской области заявили также, что в ряде других регионов уже задумались о том, что сегодня действительно важно, а что – второстепенно. Так, в Кургане решили направить деньги не на новогоднюю подсветку, а на помощь бойцам.

«Челябинск, стань еще одним положительным примером!» - к этому призыву, безусловно, присоединится подавляющее большинство жителей областного центра.

Народный фронт в Челябинской области запустил в своем телеграм-канале опрос, участникам которого предлагается проголосовать за один из двух вариантов ответа на вопрос: «На что лучше потратить 400 миллионов рублей?». Семь процентов ответило – на шарики-фонарики, 93 процента – на помощь мобилизованным челябинцам.

Отметим, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал руководителей Советов региональных отделений партии выступить с инициативой по оптимизации расходов на проведение праздничных мероприятий в регионах. Высвободившиеся средства, считает лидер СРЗП, необходимо направить на помощь военнослужащим и членам их семей.

«Проведение специальной военной операции и противодействие враждебным экономическим санкциям ставит перед государством и перед каждым из нас все более сложные задачи. Мы не сомневаемся в победе России, но отдаем себе отчет в том, что ее достижение потребует серьезных усилий», – говорится в письме председателя партии на имя руководителей региональных отделений СРЗП.

«Экономика России имеет достаточный запас прочности, и нам не грозят лишения и голод. Но здравый смысл подсказывает нам, что в трудные времена следует быть бережливее. Те легкость и широта, с которыми у нас привыкли тратить деньги на масштабные проведения массовых мероприятий, сейчас вызывают недоумение. Особенно контрастно пышные торжества смотрятся на фоне всенародного сбора средств и гуманитарной помощи для жителей Донбасса, военнослужащих и добровольцев, воюющих с украинскими фашистами», – отметил Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что «ярким примером служит волна возмущения граждан, прокатившаяся в соцсетях и массмедиа в связи с проведением праздничного салюта в Москве».

«Я сам, и мои коллеги в Государственной Думе, и множество других общественных деятелей, журналистов, представителей культуры и искусства, рядовых граждан призывали урезать бюджет праздничных мероприятий и отменить салют», – напомнил Сергей Миронов.

Политик предложил председателям Советов региональных отделений партии заблаговременно выступить с инициативой оптимизации расходов, предусмотренных на проведение различных праздничных мероприятий в субъектах Российской Федерации, в том числе на предстоящие новогодние праздники.