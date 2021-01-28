Наталья Котова: Наземный переход на площади Революции, скорее всего, оставим

Наземный переход на площади Революции в Челябинске (на улице Цвиллинга), обустроенный на время ремонта части «подземелья», выходящего к трамвайной остановке, с большой долей вероятности останется в городе навсегда.
Об этом сегодня, 28-го января, заявила глава Челябинска Наталья Котова, отвечая на вопросы журналистов.
Градоначальница отметила, что проработать вопрос с наземным переходом – оставить его или убрать – она поручала своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову.
«В городскую администрацию поступило большое количество обращений от жителей с просьбой оставить наземный переход. Мы посчитали цену вопроса – чтобы сделать все переносы, потребуется 1 миллион 200 тысяч рублей. Вступили в переговоры с УМВД России по городу Челябинска по данной теме. Когда все вопросы будут проработаны, скорее всего, оставим этот переход», - сказала Наталья Котова.