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Наталья Котова: Наземный переход на площади Революции, скорее всего, оставим

Наземный переход на площади Революции в Челябинске (на улице Цвиллинга), обустроенный на время ремонта части «подземелья», выходящего к трамвайной остановке, с большой долей вероятности останется в городе навсегда.

Об этом сегодня, 28-го января, заявила глава Челябинска Наталья Котова, отвечая на вопросы журналистов.

Градоначальница отметила, что проработать вопрос с наземным переходом – оставить его или убрать – она поручала своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову.