Наталья Котова назвала количество дорожной техники в Челябинске

В Челябинске увеличилось количество единиц дорожной техники, сообщила сегодня, 23 ноября, глава города Наталья Котова, выступая в прямом эфире центра управления регионом.

По ее словам, в настоящее время уборкой улиц южноуральской столицы занимается около 320 единиц техники подрядных организаций.

«Летом мы заключили новый договор на содержание улично-дорожной сети сроком на три года. Одним из условий контракта являлось приобретение новой техники. В результате было закуплено около двадцати единиц. Это и пылесосы, и комбинированные дорожные машины (КДМ), и лаповые снегопогрузчики», - рассказала Наталья Котова.

Мэр пояснила, что в случае форс-мажорных обстоятельств подрядчики берут в аренду дополнительную технику – например, большое количество самосвалов «в штате» смысла держать нет: зима может оказаться малоснежной.

«Когда снега много, технику можно арендовать», - отметила Наталья Котова.