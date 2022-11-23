23.11.2022
Наталья Котова: Челябинские дороги обрабатывают технической солью в случае крайней необходимости
23.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Житель Златоуста расстрелял машину соседа из-за громкой музыки
23.11.2022
Трамваи в Ленинском районе Челябинска возвращаются на свои маршруты
23.11.2022
В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому
22.11.2022
Ликвидирована КСП Коркинского района и создана КСП нового муниципалитета
Наталья Котова назвала количество дорожной техники в Челябинске
По новому контракту были закуплены КДМ и лаповые снегопогрузчики
20.10.2021
Челябинские власти заявили о полной готовности дорожной техники к наступлению зимы
09.08.2021
Мэрия Челябинска требует, чтобы к зиме подрядчики увеличили парк техники
05.01.2020
ГИБДД просит автомобилистов Челябинска не мешать работе снегоуборочной техники
11.02.2019
Наталья Котова: Работа по уборке снега не велась на достаточном уровне
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022