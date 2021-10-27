Наталья Котова оценила промежуточные итоги реновации большого квартала в Ленинском районе

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 27-го октября, оценила промежуточные итоги реновации большого квартала в границах улиц Ереванской и Новороссийской в Ленинском районе, преображает который компания «Бетотек Застройщик» (раньше здесь были двухэтажные бараки).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в соответствии с условиями договора развитии застроенной территории (был заключен в 2019-м году), за восемь лет планируется расселить 34 двухэтажных дома, построенных в 50-е годы прошлого столетия. Таким образом, благодаря появлению нового квартала будет расселено в общей сложности 18 тысяч 800 квадратных метров ветхого жилья.

В данный момент на площадке реновации ввели в эксплуатацию десятиэтажный дом по улице Ереванской, 41.

Как отмечают в мэрии, пространство вокруг многоэтажки в процессе благоустройства, качественно новый уровень которого тем не менее видно уже сейчас. Здесь есть, например, песочница с подъемным краном. На детских площадках в недалеком будущем уложат резиновое покрытие, чтобы резвиться на них было безопасно.

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В администрации города напомнили также, что Челябинск стал первым муниципалитетом региона, где реализуют проекты комплексного развития территорий. В трех районах южноуральской столицы – Советском, Калининском и Ленинском - уже выбрали пилотные территории.

В Ленинском районе для осуществления комплексного развития по инициативе органа местного самоуправления выбрана территория жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Обуховской, Туркменской и Уральской; в Калининском районе - территория нежилой застройки в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева; в Советском районе - территория нежилой застройки в границах улиц Карла Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина.

Проекты решений о комплексном развитии данных территорий (по инициативе органа местного самоуправления оно будет осуществляться впервые) пятого октября прошли согласование в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области. Начало реализации проектов – 2022-й год, для это нужно будет провести торги и выбрать победителей.