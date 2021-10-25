Три территории Челябинска в 2022 году ожидает комплексное развитие

В трех районах Челябинска – Советском, Ленинском и Калининском – планируется начать комплексную застройку. Для этого властям нужно получить разрешение от собственников квартир в многоквартирных домах, от владельцев нежилых объектов и земельных участков.

О том, какие территории планируется комплексно застраивать в 2022-м году, сегодня, 25-го октября, на аппаратном совещании в городской администрации рассказала председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска Оксана Шейкина.

По ее словам, это будет пилотный проект. В Ленинском районе для осуществления комплексного развития по инициативе органа местного самоуправления выбрана территория жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Обуховской, Туркменской и Уральской.

В Калининском районе для комплексного развития выбрана территория нежилой застройки в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева.

В Советском районе планируется комплексно развивать территорию нежилой застройки в границах улиц Карла Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина.

«Проекты решений о комплексном развитии данных территорий пятого октября прошли согласование в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области. 27-го октября данные проекты решений будут опубликованы в газете «Вечерний Челябинск» и размещены на сайте администрации в подразделе «Градостроительство». После опубликования будет проводиться соответствующая работа с собственниками жилых объектов недвижимого имущества в целях получения их согласия. В течение 45-ти дней будут организованы общие собрания собственников жилых помещений многоквартирных домов», - рассказала Оксана Шейкина.

Если согласие с собственниками не будет достигнуто, такой несогласный МКД подлежит исключению из границ территории, подлежащей комплексному развитию.

«Что касается собственников земельных участков и (или) расположенных на них нежилых объектов недвижимости, то им в течение 45-ти календарных дней будут направлены предложения о заключении договора о комплексном развитии территории нежилой застройки. Через 45 дней, при получении согласия от собственников, будет заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей. В случае отказа хотя бы одного из собственников земельных участка или расположенного на нем жилого объекта будет организована работа по определению начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории. Примерный срок - 90 дней», - отметила Оксана Шейкина.

По ее словам, провести торги на право заключения договоров планируется в апреле-мае 2022-го года, с победителями торгов будут заключены договоры о комплексном развитии территорий.

«По условиям договора, срок реализации проектов комплексной застройки будет составлять семь лет», - уточнила Оксана Шейкина.

Глава Челябинска Наталья Котова, в свою очередь, дала подчиненным поручение на конкретных примерах рассказывать жителям южноуральской столицы о том, что такое комплексная застройка.

«Возьмите территорию в границах улиц Ереванской и Новороссийской, где на месте двухэтажных бараков появляются красивые дома, чтобы люди видели, как может преобразиться пространство в результате комплексного благоустройства», - сказала Наталья Котова.