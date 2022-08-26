Наталья Котова оценила результат благоустройства прогулочной зоны на улице Свободы

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 26-го августа, оценила результат благоустройства прогулочной зоны на участке улицы Свободы от Тимирязева до Плеханова, которое проводилось по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как напоминает пресс-служба городской администрации, в 2021-м был благоустроен участок этой улицы от проспекта Ленина до Тимирязева. В планах администрации Советского района - «дойти» до привокзальной площади, причем с обеих сторон улицы.

«В прошлом году за эту территорию проголосовали жители нашего района. Был разработан проект благоустройства участка от Тимирязева до Плеханова, общая площадь благоустройства превышает девять тысяч квадратных метров», - отметил глава Советского района Владислав Макаров.

Цена контракта по созданию пешеходной зоны составила 25,6 миллиона рублей. Отдельно были оформлены договорные отношения на выполнение работ по монтажу и восстановлению наружного освещения на общую сумму 5,2 миллиона рублей.

За лето здесь полностью привели в порядок пешеходную часть, ограничив возможность парковки на газонах и тротуарах. Для велосипедистов организовали отдельную дорожку так, чтобы они не пересекались с пешеходами. Высадили 18 деревьев, почти полторы тысячи кустарников и обустроили 2,8 тысячи квадратных метра газона. Кроме этого, на всем протяжении благоустраиваемого участка уже установлены опоры освещения, приствольные решетки, велопарковки, современные скамейки, кресла, урны и даже стрелочные указатели.

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«В этом году в Советском районе проводится благоустройство 30 дворов и пяти общественных территорий. Одним из таких пространств стал бульвар по улице Свободы, еще на четырех объектах работы выполняются по программе «Инициативное бюджетирование» за счет средств, выделенных губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Отмечу, что работы ведутся как на больших пространствах, так и на небольших территориях. И мы считаем, что за этим будущее: крупные объекты мы благоустроим и начнем заниматься именно такими карманными скверами, расположенными внутри районов, чтобы и они были приведены в порядок», - подчеркнула Наталья Котова.

Одним из таких примеров стала территория по улице Евтеева на участке от Российской до Свободы. Здесь восстановили пешеходные связи, разместили удобные скамейки и организовали газоны. Аналогично благоустроили небольшое уютное место отдыха у филиала детской поликлиники №7 по улице Кузнецова. Для малышей организовали площадки с прорезиненным покрытием и игровыми комплексами, также установили скамьи и организовали зоны газонов и цветников.