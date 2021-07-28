Наталья Котова подвела итоги осмотра объектов благоустройства Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 28 июля, побывала на объектах благоустройства города. Целью инспекции стал контроль за выполнением качества и сроков работ подрядчиков.

Первым объектом, который посетила Наталья Котова, стал район «Ньютон». Там ведутся дорожные работы на улицах Академика Макеева и Героя России Евгения Родионова. Ранее подрядчик (компания «Урал-Сервис-Групп») подвергся критике со стороны мэра города из-за медленного хода работ.

«Подрядчик сделал соответствующие выводы. Будем надеяться, что он справится с поставленными задачами. Хотя напоминаю, что дата окончания контракта – 20-е октября. Но мы просим подрядчика сделать раньше срока, поскольку объект находится рядом со школой, и микрорайон давно ждет эту дорогу», - отметила Наталья Котова.

Далее глава города посетила несколько дворовых территорий Калининского района, в которых велись работы по программам «Формирование современной городской среды (ФСГС)» и «Инициативное бюджетирование».

«В этом году нам удается сделать 44 таких прилегающих дворовых территорий, которые раньше никогда не ремонтировались с момента строительства домов. Сейчас в Калининском районе отыгрывается контракт на 24 межквартальных проезда, а также еще девять дворов сделают по программе ФСГС. В общей сложности это пять процентов от всех дворовых территорий, которые находятся в этом районе. Мы еще в начале пути», - рассказала глава города.

Последним объектом, который сегодня посетила Наталья Котова, стала пешеходная зона, которая теперь выделена отдельным участком от городского сада имени Пушкина в Советском районе, чтобы разделить пешеходное движение. Раньше, как отмечает мэр, нельзя было попасть на улицу Цвиллинга, не заходя в парк.

«Мы пришли к выводу, что если выделим отдельный участок и благоустроим его современными способами, то это будет удобно и комфортно жителям. Мы убрали загруженность парка теми людьми, которые идут мимо, чтобы попасть на работу или домой с работы. Я считаю, что мы поступили правильно», - добавила Наталья Котова.

Все эти объекты сделаны с учетом запроса горожан на доступную среду для маломобильных граждан.