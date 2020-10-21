Наталья Котова похвалила Ленинский район за проведенное в этом году благоустройство

Глава Челябинска Наталья Котова похвалила благоустройство Ленинского района, отметив, что он становится центром притяжения жителей всего города.

«Приятно прогуляться по новой набережной под шелест волн», - написала градоначальница на своей странице в Инстаграм сегодня, 21-го октября.

Напомним, береговая зона озера Смолино по улице Новороссийской была благоустроена в этом году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды».

«В ноябре московское архитектурное бюро WOWHOUSE презентует свою концепцию набережной (в конце улицы Гагарина – прим.), которая станет продолжением сделанного в этом году участка», - отметила Наталья Котова.

Также на своей странице в Инстаграм глава города рассказала, что на Гагарина в этом году была оформлена кизильником и яблонями длинная разделительная полоса – так же, как ранее было сделано на проспекте Ленина.

«Преобразился большой, раньше совершенно неухоженный участок земли в районе пересечения Копейского шоссе и улицы Гагарина. Здесь появились километры рулонного газона, высажено 294 крупномерных дерева и более тысячи кустарников, уложена крупноформатная плитка, причём именно там, где привыкли ходить люди. А вечером вся эта зелёная территория освещается уже привычной для жителей города, архитектурно-художественной подсветкой», - порадовалась Наталья Котова, сопроводив свой пост фотографиями.

Подписчики главы южноуральской столицы радуются переменам вместе с ней, оставляя восторженные комментарии:

«Ура! Какая, оказывается, может быть эта набережная. Восторг! Везёт жителям Ленинского: и озеро, и набережная, и велодорожка. Берегите и приумножайте красоту»; «Отличный вид. И воду видно, вот бы также на Миасс смотреть с набережной, а не на гранитную стенку...»; «Да неужели! Красота! Глазам не верится»; «Красота какая! Челябинск хорошеет с каждым днем с вашим приходом! Продолжайте в том же духе, не сбавляйте темп!»; «Ленинский! Спасибо за такое благоустройство! Все лучше и лучше!».

Также горожане отмечают важность хорошего, правильного ухода за благоустроенными, озелененными территориями Ленинского района – чтобы труд создавших всю эту красоту людей не оказался напрасным.