Наталья Котова поручила проверить состояние челябинских дворов и внутриквартальных проездов

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову проверить, как ведется уборка мусора во дворах, не вошедших в программу "Формирование современной городской среды" и как управляющие компании борются здесь с травой и сорняками в летний период.

"Еще раз заостряю ваше внимание на уборке дворовых территорий. Посмотрите, покосили или не покосили во дворах траву (жители все это что ли должны делать?!), проверьте, есть ли мусор на контейнерных площадках. Съездите на проверку, возьмите с собой представителей управляющих компаний, составьте логистику. Контроль за деятельностью управляющих компаний осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства города - вы проведите проверку в рамках своих полномочий. И к пятнице доложите мне ситуацию", - сказала Наталья Котова, добавив, что на неделе побывала с рабочим визитом в Ленинском районе.

Оценить качество уборки градоначальница поручила и в тех челябинских дворах, где благоустройство по программе "Формирование современной городской среды" было сделано ранее.

"Понятно, что количество дворовых территорий, которые попадают в этот проект, не слишком большое. В прошлом году мы благоустроили по программе "Формирование современной городской среды" 125 дворов, в этом будет благоустроено 93. По остальным челябинским дворам управляющие компании, конечно, ведут работу и по содержанию, и по ремонту малых архитектурных форм. Эта работа проводится постоянно", - доложил Александр Астахов.

Также Наталья Котова поручила ему объехать Центральный район, взяв с собой районного главу Виктора Ереклинцева, и осмотреть внутриквартальные проезды.

"Мы сделали основные магистрали, а если заезжаешь в некоторые дворы, то по внутриквартальным дорогам там не проехать - так же, как и по отдельным дворам, не попавшим в данную программу", - подчеркнула Наталья Котова.

Александр Астахов ответил, что в данном направлении в Челябинске начинается работа в рамках реализации региональной программы "Реальные дела".

"Будет производиться асфальтирование внутриквартальных проездов. Так что эта работа будет нарастать", - сказал ответственный за городское хозяйство.

"Логистику сделайте таким образом: не надо ехать туда, где это будет сделано в ближайшее время, где такая работа запланирована. Посмотрите то, что можно сделать в 2021-2022-м годах. В этом году и так понятно, что пройдет месяц, и все будет сделано", - отметила Наталья Котова.

В настоящее время в Челябинске по программе "Формирование современной городской среды" ведется благоустройство 52-х дворов. Общий объем выполненных в рамках нацпроекта работ составляет 27 процентов.

Что касается общественных пространств, то контракты на благоустройство заключены в полном объеме, работы ведутся на всех десяти объектах.